McLaren: "optimistas" en cuanto a la fiabilidad del motor Mercedes

Mercedes estuvo inmerso en una reñida batalla por el título con Red Bull durante todo el año 2021, pero tuvo que soportar una serie de penalizaciones en la parrilla de salida en las últimas carreras de la campaña, esto en medio de la preocupación por la durabilidad de sus unidades de potencia.

El reglamento limitó a los equipos a un total de tres componentes principales de la unidad de potencia para toda la temporada de 22 carreras, pero los dos pilotos de Mercedes tuvieron que exceder este límite al momento de llegar a la mitad de la campaña.

Valtteri Bottas utilizó un total de seis motores de combustión interna durante el año, el mayor número de pilotos, mientras que Lewis Hamilton pasó por cinco.

Los equipos cliente de Mercedes, McLaren, Aston Martin y Williams, también tuvieron que utilizar una cuarta unidad de potencia en la segunda mitad del año.

Con la congelación de los motores en la F1 desde el inicio de este 2022, era urgente que Mercedes resolviera sus problemas de inmediato para que perdiera potencial respecto al resto de competidores.

Pero, a falta de unas semanas para que las nuevas unidades de potencia rueden por primera vez en los test de pretemporada, McLaren ha ofrecido un primer vistazo sobre lo que esperan de los motores de la marca alemana durante este nuevo periodo.

Preguntado por Motorsport.com acerca de cualquier información que McLaren haya recibido de Mercedes sobre los motores, el director ejecutivo Zak Brown dijo que los primeros informes eran alentadores.

"Se sienten bien con su desarrollo", explicó Brown. "Afortunadamente tuvimos una buena fiabilidad el año pasado. Como saben, en la fiabilidad no sólo interviene la unidad de potencia”.

“Nuestros chicos hicieron un buen trabajo con la unidad de potencia en el primer año, así que la fiabilidad no ha sido tal vez el mismo nivel de preocupación con nosotros que con otros".

"Hablé con Toto [Wolff, jefe del equipo Mercedes] la semana pasada sobre ello. Y fue bastante optimista”.

“Creo que la lucha en cuanto a las unidades de potencia estará más reñida que nunca, pero no me preocupa”.

Hablando el año pasado, Wolff explicó que los dolores de cabeza del motor de Mercedes en 2021 eran una consecuencia de la forma en que tuvieron que ser más agresivos con el desarrollo para ponerse al día con las ganancias de potencia de Ferrari de 2019.

"Nos presionaron mucho en 2019, y llegamos con una unidad de potencia en 2020 que estaba justo ahí, pero quizás nos exigió demasiado", explicó Wolff hacia el final de la temporada pasada.

"Si estás en la búsqueda constante de rendimiento, a veces la fiabilidad se queda atrás. Y supongo que esto es lo que pasó".

Daniel Ricciardo, McLaren, is returned to the garage

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images