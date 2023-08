McLaren está en el punto de mira en Países Bajos por un patrocinador

En vísperas del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, el equipo McLaren F1 está realizando una gira promocional por el país y ha incluido anuncios que normalmente se ven en el MCL60. Uno de ellos, VELO, ha generado preocupación.

El motivo es que se trata de una empresa que produce snus, una forma de tabaco que se coloca bajo el labio superior para que la sustancia adictiva nicotina penetre rápidamente.

La presencia de este anuncio ha llamado la atención entre varias organizaciones sanitarias de Países Bajos, que están profundamente preocupadas por las consecuencias de dicho patrocinio durante el Gran Premio de Fórmula 1 que tendrá lugar en Zandvoort a finales de mes.

Carla van Gils, directora de la KWF, asociación que lucha contra el cáncer en el país, compartió su preocupación: "Es francamente extraño que se permita hacer publicidad de algo que está prohibido. Esto demuestra una vez más cómo la industria tabaquera hace todo lo posible para mantener a los jóvenes adictos con el fin de mantener en marcha un negocio enfermizo y mortal".

A pesar de estar prohibido, se sigue permitiendo su publicidad. Esto tiene que ver con la ley a la que se acoge, ya que actualmente el snus entra dentro de la Ley de Productos Básicos. El gobierno está trabajando en una enmienda para incluir el snus en la Ley del Tabaco, pero llegará demasiado tarde para el GP de los Países Bajos, lo que significa que la publicidad no está prohibida.

Sin embargo, las autoridades han presentado una queja ante el Comité del Código de la Publicidad local, alegando que la publicidad atenta contra el buen gusto y la decencia, por lo que debería prohibirse igualmente por ese motivo. Además, consideran que este patrocinio infringe la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales. Ésta establece que los anuncios no pueden fomentar comportamientos nocivos para la salud.

McLaren, sin embargo, no está de acuerdo con ese razonamiento, según ha declarado la escudería a Motorsport.com en un breve comunicado: "Todos los logotipos de los coches de carreras de McLaren cumplen plenamente los requisitos legales y las normas publicitarias vigentes en los países en los que competimos."

Por lo tanto, la escudería británica no tiene previsto retirar VELO del coche para el Gran Premio de Países Bajos. No obstante, el logotipo habitual de la empresa no se verá en el MCL60 ya que debido a un concurso organizado por VELO, los coches llevarán la palabra "LOVE" en su lugar.

Aunque la publicidad del tabaco está prohibida en la Fórmula 1 desde hace más de una década, McLaren inició una colaboración con British American Tobacco en 2019. Entre otras cosas, a la compañía se le ha dado espacio para logotipos en los sidepods y el alerón delantero, y varios nombres de marcas se intercalan en ellos. La marca de snus VELO es una de las empresas que ha aparecido regularmente en los coches de McLaren en los últimos años y en 2023 ha aparecido algunas veces en el MCL60, la última vez durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

