Fórmula 1 GP de Qatar

McLaren pide "directrices claras" mientras Pirelli mantiene el límite de vueltas por stint en Qatar

Los pilotos no podrán hacer más de 27 vueltas por stint durante el Gran Premio de Qatar del domingo

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 29 nov 2026, 12:25

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El jefe de McLaren, Andrea Stella, ha pedido "directrices claras" al proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli, después de que confirmara que no reducirá el límite de vueltas por stint en el Gran Premio de Qatar.

Los pilotos están sujetos a una duración máxima de 27 vueltas por stint durante la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Losail, dos más que el límite establecido en 2025 para la competencia de 57 vueltas.

Esto se debe a que el desgaste de los neumáticos es particularmente significativo en este circuito de altas exigencias energéticas y, durante los entrenamientos del viernes, Pirelli incluso detectó casos de "un 100% de desgaste después de 15 vueltas al rodar con una alta carga de combustible".

Por ello, se habló de reducir el límite, pero, dado que la degradación de los neumáticos también ha resultado superior a lo esperado, Pirelli considera que esto debería llevar a los equipos a realizar paradas tempranas. Sin embargo, Stella no está tan seguro.

"Lo interesante de Qatar es que, mientras que en otros circuitos existe un mecanismo de autorregulación por el cual, cuando pierdes goma, pierdes tiempo por vuelta, aquí pierdes goma, pero los tiempos por vuelta siguen siendo aceptables", explicó el italiano después de la clasificación del sábado.

"Por lo tanto, los equipos tienen incentivos para permanecer en pista por razones estratégicas, pero esto significa utilizar los neumáticos en condiciones que se alejan ligeramente de aquellas para las que fueron diseñados, ya que realmente no les queda mucha goma".

Andrea Stella, McLaren

Photo by: Ryan Pierse / Getty Images

Una de las principales razones de ello es que Losail tiene una superficie particularmente lisa en comparación con los otros cinco circuitos aproximadamente de alta carga aerodinámica del calendario (Mónaco, Hungría, Países Bajos, Malasia y Singapur), en los que no se impone un límite de vueltas por stint.

Stella reveló que, por lo tanto, McLaren está manteniendo conversaciones con Pirelli sobre cómo afrontar la estrategia para el gran premio, ya que "ningún equipo durante los entrenamientos llegó tan lejos" como permite el límite establecido.

"Para que quede claro, no estamos presionando a Pirelli", añadió. "No tenemos la información ni los conocimientos técnicos.

"Por lo tanto, respetamos que los neumáticos son su producto, gestionado conjuntamente con la FIA. Simplemente le pedimos a Pirelli que establezca directrices claras en lo que respecta al uso de neumáticos que presentarán un desgaste muy elevado en determinadas zonas, pero cuyos tiempos por vuelta podrían seguir siendo tales que, estratégicamente, uno decida permanecer en pista.

"Cuando utilizas un auto de Fórmula 1 y defines ciertos límites y especificaciones respecto a los márgenes dentro de los cuales puedes operar el auto, normalmente incorporas algunas mediciones, de temperaturas, presiones, y dispones de un valor medido que puedes utilizar. Puedes utilizar información cuantitativa para tomar decisiones.

"Pero cuando se trata de utilizar los neumáticos, no tienes el lujo de disponer del mismo tipo de información detallada para decir: vemos esto y tomamos esta decisión.

"Por lo tanto, como no somos los expertos, simplemente le pedimos a Pirelli que proporcione directrices claras a todos los equipos, de modo que estos dispongan de ciertos criterios para decidir su estrategia, por ejemplo".

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Una de las preocupaciones de Stella es que la situación ha favorecido a Mercedes, que hasta ahora ha liderado todas las sesiones con un doblete y que, en la clasificación, tuvo a George Russell en la pole position con una ventaja de 0s480 sobre Lando Norris, de McLaren, quien terminó tercero.

Esto se debe a que el W17 sobresale en condiciones de alta velocidad y, como la superficie de la pista es tan lisa, no existen otros factores que condicionen su rendimiento, lo que permite a Mercedes encontrar la puesta a punto perfecta.

Esto es algo que le ha costado conseguir desde que introdujo una actualización en Malasia, ya que solo ha ganado uno de los seis grandes premios disputados desde entonces, aunque en ese período se aseguró su noveno título de constructores.

"Si bien hemos visto cierta variabilidad desde el punto de vista de la competitividad en los diferentes circuitos, sus trazados y las exigencias de las pistas que hemos visitado recientemente, creo que este circuito premia de manera muy clara al auto que tiene la mejor carga aerodinámica en las curvas de media y alta velocidad", señaló Stella.

"Diría que Mercedes parece tener el auto que genera la mayor carga aerodinámica y da la impresión de que están en condiciones de mitigar algunas de las limitaciones de las que han hablado en cuanto a su ventana de funcionamiento, probablemente porque aquí la pista es muy lisa y puedes utilizar una puesta a punto muy rígida, por ejemplo, que limita las variaciones de la altura del auto.

"Así que creo que es un circuito muy, muy sensible a la carga aerodinámica, pero también uno que te ofrece algunas herramientas para mantener el auto en su punto óptimo de funcionamiento, por así decirlo".

El responsable de automovilismo de Pirelli, Dario Marrafuschi, considera que una estrategia con neumáticos medios y blandos es la ideal para la carrera, pero que, si se produce una "neutralización temprana", el compuesto duro debería entrar en juego.

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