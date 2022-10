McLaren pide fuertes sanciones si alguien rompió el tope de gastos

Cargar reproductor de audio

En los últimos meses, la FIA ha estado completando su auditoría de la presentación financiera de cada equipo de Fórmula 1 para la temporada 2021, juzgando si cada equipo cumplió con el límite de 145 millones de dólares para el año pasado.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur se especuló con la posibilidad de que dos equipos -Red Bull y Aston Martin- hubieran incumplido el límite, aunque ambas escuderías negaron rotundamente las acusaciones.

La FIA debía emitir los certificados de conformidad a los equipos que sí cumplían el límite presupuestario el miércoles, pero anunció que lo había retrasado hasta el lunes, después del Gran Premio de Japón.

En su intervención en Bathurst el viernes, el director general de McLaren Racing, Brown, dijo que no estaba seguro de por qué la FIA había pospuesto la emisión de los certificados, pero subrayó la necesidad de que cualquier posible infracción sea tratada de la misma manera que cualquier otra infracción de las normas en cuanto al reglamento técnico.

"No sé más que nadie", dijo Brown. "Los certificados debían distribuirse el miércoles y ahora se han pospuesto al lunes, lo que significa que por alguna razón no están listos.

"Puedes, basándote en las especulaciones, suponer que uno o dos equipos no han cumplido. No me consta que sea así.

"Los topes de costes son muy importantes, y tenemos que asegurarnos de que se apliquen [y] si alguien los incumple, se apliquen las sanciones adecuadas, no sólo financieras, sino también deportivas y técnicas".

"Si se infringen las normas técnicas o deportivas, se imponen sanciones, y las financieras deberían ser las mismas.

"Porque si alguien ha gastado más de la cuenta, eso le da una ventaja injusta en la pista, y tiene que ser tratado en consecuencia con firmeza y rapidez".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75,Sergio Perez, Red Bull Racing RB18,Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

Según el reglamento financiero de la FIA, cualquier equipo que supere el límite presupuestario en menos de un 5% -unos 7 millones de dólares en 2021- se considerará que ha cometido una infracción menor, con sanciones que van desde una amonestación hasta la deducción de puntos.

Pero una infracción que supere el 5% se considera una infracción material, que puede ser sancionada con la exclusión del campeonato, la deducción de puntos, la reducción del límite de costes o la limitación de las pruebas.

Red Bull dijo que estaba "absolutamente seguro" de que se había mantenido dentro del límite presupuestario, y que estaba considerando tomar medidas sobre las acusaciones "difamatorias" durante el fin de semana de Singapur.

Ferrari y Mercedes fueron claros en la necesidad de que cualquier posible exceso de gasto sea tratado con severidad. Ferrari afirmó que incluso una infracción menor podría haber supuesto medio segundo por vuelta en el rendimiento del año pasado.

El jueves en Suzuka, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton dijo que sus esperanzas de ganar el título en 2021 se veían frenadas por las limitaciones del límite presupuestario, habiendo perdido por poco ante el piloto de Red Bull Max Verstappen en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi.