Lando Norris y Oscar Piastri se dieron cuenta de que estaban en problemas en Las Vegas en cuanto McLaren fue llamado por los comisarios, revelaron en Qatar.

Después de terminar segundo y cuarto respectivamente, Norris y Piastri fueron excluidos de los resultados de Las Vegas tras no pasar la verificación técnica, ya que ambos pilotos fueron sancionados por desgaste excesivo del patín inferior de sus coches.

Como resultado, el ganador Max Verstappen recuperó 25 puntos sobre ambos pilotos en el campeonato, llegando penúltimo fin de semana de carreras de Qatar a solo 24 puntos del líder Norris e igualado con Piastri.

Hablando antes del fin de semana de Qatar en Doha, Norris dijo que el equipo tenía una "pequeña expectativa" de la inminente descalificación mientras analizaban la carrera en el circuito.

"Ya había una pequeña expectativa de ello, así que no fue como un shock total o algo salido de la nada", dijo Norris. "Creo que estábamos bastante preparados para cuál podía ser el resultado. Pero yo estaba bastante tranquilo cuando me fui del circuito. Hicimos nuestro análisis, hablamos de lo que fue bueno, lo que no fue bueno. Cosas que deben ser mejores para aquí.

"Por supuesto, duele. Hay mucho esfuerzo puesto en cada fin de semana por parte de todos y todo ese esfuerzo simplemente se sintió como si desapareciera muy rápido. Es la misma sensación para todos: los mecánicos, los ingenieros, yo mismo. Todos en McLaren se sienten defraudados, pero la verdad es que me resultó bastante fácil seguir adelante, tomarme unos días libres y llegar a este fin de semana."

Piastri dijo que también se dio cuenta de que estaba en problemas en cuanto McLaren fue citado por los comisarios, donde el equipo intentó sin éxito argumentar que había circunstancias atenuantes detrás del desgaste ilegal del patín.

"Sabía que estábamos en problemas cuando estábamos en el circuito, al ser llamados por los comisarios", dijo. "Cuando te llaman por cualquier cosa, pero especialmente por algo así, tratamos de ser optimistas pero solo podés tener una cierta cantidad de optimismo. Así que sabía que no estábamos bien en ese momento, pero oficialmente me enteré cuando estaba en el aeropuerto."

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, explicó que el grupo estaba a oscuras respecto a la magnitud de los problemas de Piastri debido a una falla en un sensor. En el caso de Norris, el equipo sí le indicó que aflojara, pero como el problema del patín fue causado por un rebote excesivo, no cree que eso hubiera hecho mucha diferencia.

"No es tan simple como levantar más y que simplemente mejore", explicó Norris. "Especialmente porque el problema era el porpoising. No era porque estuviéramos corriendo bajos. A veces si levantás más, obtenés más porpoising y en realidad es un efecto peor.

"Son las reglas, es así. Estuve levantando durante toda la carrera, así que empezar antes no habría marcado diferencia."

Piastri añadió: "Sí sentí ese porpoising, pero ha habido ciertas carreras en las que a veces sentís que tenés mucho roce y no tanto desgaste del patín; otras veces sentís que no tenés tanto y los estás desgastando como locos, así que depende un poco de circuito a circuito.

"Definitivamente no fue la carrera más cómoda dentro del auto, pero no me di cuenta del nivel de lo grave que era el desgaste del patín en mi auto. Tuvimos una falla de un sensor al inicio de la carrera, así que no sabíamos exactamente lo grave que era."