McLaren podría no actualizar su coche de F1 2026 hasta marzo

"El coche que todos verán en Barcelona no será el coche que correrá en Australia. Creo que eso será así en general, porque simplemente es demasiado pronto".

Hace unos días, el director del equipo Haas, Ayao Komatsu, se mostró confiado en que todos los coches de Fórmula 1 evolucionarán de manera significativa de cara al Gran Premio de Australia, pero McLaren piensa diferente.

El equipo no presentará oficialmente su MCL40 hasta el 9 de febrero, mucho después de su primera salida a pista en los ensayos de pretemporada en Barcelona. La actividad inicial en pista se llevará a cabo del 26 al 30 de enero, con tres días de rodaje permitidos por equipo; McLaren ha optado por ausentarse al menos de la primera jornada.

Leer también: Fórmula 1 McLaren explica por qué no rodará en el primer día del test de F1 en Barcelona

Aun así, los campeones del mundo vigentes ya han celebrado una mesa redonda con los medios, entre ellos Motorsport.com, sobre su nuevo coche y sobre el reglamento técnico de 2026, que introduce una profunda revisión del diseño del chasis y del motor. Los responsables técnicos del equipo han dejado claro que su prioridad será comprender su nuevo concepto durante la pretemporada y el primer gran premio, en lugar de actualizarlo de inmediato, aunque también seguirán de cerca a la competencia.

"Entre Barcelona y Melbourne, creo que lo que se vea será prácticamente lo mismo que llevaremos a la primera carrera", dijo el diseñador jefe Rob Marshall. "Gran parte de nuestro esfuerzo estará centrado en comprender esto".

"Además, tenemos que tener en cuenta qué está haciendo la competencia. Necesitamos inspirarnos en lo que puedan o no lograr y en lo que puedan o no mostrarnos".

Jonathan Wheatley, director de equipo, Red Bull Racing; Rob Marshall, jefe de diseño, equipo McLaren F1; David Coulthard, presentador Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Realmente vamos a tener que estar muy concentrados en entender este coche. Es muy complicado. Todo es nuevo. Hay muchas cosas que necesitamos ajustar y afinar".

"Así que creo que incorporar muchas novedades desde el inicio solo complicaría las cosas. Creo que es mejor entender nuestra plataforma antes de entusiasmarnos demasiado con rediseñarla incluso antes de que haya girado una rueda, si se entiende a lo que me refiero".

También existe un cierto nivel de incertidumbre dentro del equipo de Woking sobre si la hasta ahora eficiente correlación entre el simulador y la pista se mantendrá con el nuevo reglamento.

"En cuanto a si los paquetes aerodinámicos se traducirán directamente desde nuestras herramientas a lo que se vea en pista, por supuesto esperamos que así sea", añadió Mark Temple, director técnico a cargo del rendimiento.

"Pero hay algunos aspectos del nuevo reglamento que hacen que la aerodinámica sea más compleja y, no sé si 'impredecible' es la palabra, pero digamos que más difícil de anticipar en pista".

"Parte de eso se debe a que todavía estamos relativamente al inicio del ciclo reglamentario, así que hasta que salgamos a pista y veamos 'de acuerdo, ¿dónde están las deficiencias entre lo que predecimos con nuestras herramientas y lo que observamos en pista?', es difícil tener confianza".

"Pero, por supuesto, una parte importante del proceso en la Fórmula 1 y la razón por la que creo que todos estamos bastante entusiasmados por salir a pista es porque, finalmente, podremos ver dónde están esas brechas, tener cierta certeza sobre aspectos que quizás hoy son incógnitas conocidas, y luego determinar cómo incorporamos eso a nuestro desarrollo y a nuestro proceso de aquí en adelante".