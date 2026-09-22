Desde el Gran Premio de Hungría, las cosas van bien para McLaren y el campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris. Desde entonces, el británico ha conseguido tres de las cuatro poles posibles y, además, ha ganado dos carreras; de no ser por una gran dosis de mala suerte con el coche de seguridad virtual, también habría triunfado en el pasado Gran Premio de Madrid.

No obstante, de cara al próximo Gran Premio de Azerbaiyán, Norris no se muestra excesivamente optimista. A la pregunta de si McLaren podría ganar allí, Norris responde en Sky: "Sinceramente, en este momento diría que no en Bakú. No creo que seamos capaces de hacerlo".

Sobre el estrecho circuito urbano, afirma: "Son todas curvas lentas, no hay tramos de alta velocidad. Por eso no hay ningún punto en el que podamos destacar sobre los demás". Y es que los puntos fuertes del MCL40 residen, en realidad, en los tramos rápidos.

Al menos eso es lo que se ha dicho durante mucho tiempo en McLaren sobre su propio coche. Sin embargo, Norris ya ganó este año en el circuito lento de Budapest, y el campeón del mundo también se mostró competitivo en el circuito urbano de Madrid, lo que, según sus propias palabras, fue una "agradable sorpresa".

El director técnico de McLaren, Rob Marshall, se muestra por tanto algo más optimista y explica: "Partimos de la base de que cualquiera de los cuatro equipos punteros puede ganar en Bakú, aunque los perseguidores se están acercando cada vez más. Y esperamos poder participar de lleno en la lucha por el liderato".

Bakú, "otra prueba valiosa" para McLaren

"Seguimos aprendiendo cosas nuevas sobre estos coches en cada carrera, y esta temporada, en algunas pruebas, hemos superado nuestras expectativas en ocasiones, aunque en otras nos hemos quedado por debajo de ellas", afirma Marshall. Es decir: en 2026, McLaren ya ha sido rápido en algunos circuitos en los que, en principio, no se esperaba que lo fuera.

¿Podría Azerbaiyán entrar también en esta categoría? "Bakú es un circuito de extremos que combina la recta más larga de la Fórmula 1 con algunas de las curvas más lentas, por lo que hay que hacer concesiones importantes", explica Marshall.

"El “modo recta” da a cada equipo más margen para utilizar en las rectas un coche con baja resistencia aerodinámica y, al mismo tiempo, mantener la carga aerodinámica en las curvas. Pero el reto sigue siendo el mismo: tomar las mejores decisiones en cuanto a diseño y puesta a punto y, a continuación, aplicarlas en la pista sin cometer errores".

Marshall destaca: "Bakú supondrá otra prueba valiosa para el MCL40 en condiciones totalmente diferentes. La gestión de la energía y su uso serán especialmente importantes, al igual que la gestión de los neumáticos y los frenos, ya que los monoplazas llegan relativamente fríos a la curva 1 tras la larga recta".

Con otro buen resultado este fin de semana, Norris podría, en teoría, ascender en el Campeonato del Mundo desde la cuarta hasta la segunda posición. Actualmente se encuentra a 25 puntos de George Russell y, tras el abandono de este en Madrid, a solo cinco puntos de Lewis Hamilton.

Por su parte, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ya tiene una ventaja de 106 puntos y, en condiciones normales, será imposible alcanzarlo este año, ni siquiera con un resultado excelente en Azerbaiyán.