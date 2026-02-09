McLaren presenta oficialmente la decoración papaya para el coche de F1 de 2026

McLaren reinicia su temporada con el MCL40. Los actuales Campeones Mundiales de Constructores y Pilotos de Fórmula 1 dieron el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la presentación de la decoración que adoptarán sus monoplazas británicos, comenzando con las pruebas de pretemporada en Sakhir, Baréin.

El coche, pilotado por el actual campeón del mundo Lando Norris y Oscar Piastri, ya debutó en pista en el Shakedown de Montmelò, celebrado a finales de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

McLaren aprovechó los tres últimos días de los cinco disponibles para realizar pruebas, encontrando algunos problemas en el primero. Durante los dos días siguientes, el equipo liderado por Andrea Stella rodó con mayor consistencia, pero se centró principalmente en los sistemas aerodinámicos para recopilar datos y comprender mejor la correlación entre la pista y el simulador.

McLaren MCL40 decoración Photo by: McLaren

A poco menos de 48 horas de las primeras pruebas en Bahréin, McLaren ha presentado la versión final de su decoración para 2026, que se estrenará mañana, en el primer día de rodaje del año para los campeones del mundo.

Para completar los 200 kilómetros asignados para la grabación de anuncios, el MCL40 saldrá a pista mañana por la mañana con Lando Norris en Sakhir, luciendo ya la nueva decoración tras correr de negro en Barcelona. Por la tarde, el campeón del mundo de 2025 cederá el volante a Oscar Piastri.

Al día siguiente, McLaren comenzará las pruebas en Sakhir, con Oscar Piastri pilotando durante todo el día. El siguiente día estará dedicado íntegramente a Lando Norris, mientras que el tercer día se dividirá entre ambos, con Norris pilotando por la mañana y Piastri por la tarde.

McLaren MCL40 decoración Photo by: McLaren

El objetivo de McLaren es claro: estar entre los aspirantes a los grandes premios y al título, idealmente con el rendimiento necesario para defenderlos. La dupla de pilotos está bien engrasada, fuerte y preparada. Las dos verdaderas incógnitas al inicio de la temporada giran en torno a la preparación mental de Oscar Piastri y la gestión de los dos pilotos, las reglas de la papaya y cómo el equipo pretende gestionarlos desde el principio.