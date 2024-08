Las salidas de McLaren: ¿Qué sucede y cómo se puede solucionar el problema?

Si bien Lando Norris se recuperó de una mala salida para ganar el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, McLaren entiende que necesita mejorar sus largadas.

También en Zandvoort, un mal arranque similar para Oscar Piastri lo dejó por detrás de George Russell y en el aire sucio que finalmente le robaría una oportunidad de podio - y quizás de ponerse delante de Max Verstappen.

Como dijo el jefe de McLaren, Andrea Stella: ç2Con Oscar, si no hubiéramos perdido la posición, creo que sería una carrera diferente".

"Tenía el ritmo para batir a Max. Así que es una importante oportunidad perdida, diría yo".

Y añadió: "Hay un tema más amplio en torno al rendimiento en las largadas, y esto es sin duda una prioridad para el futuro en McLaren".

Los problemas en la salida en el GP de Países Bajos llegaron tras una racha de problemas que Norris en particular ha afrontado esta temporada - que han resultado costosos en la lucha por las victorias contra Red Bull y Verstappen.

En el Gran Premio de España, Norris hizo una buena salida inicial desde la pole position, pero el patinaje de las ruedas en lo que se conoce como la segunda fase de aceleración fue suficiente para ayudar a Verstappen a ponerse a su lado por el interior.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the race start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images