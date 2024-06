McLaren presenta una protesta formal a la FIA sobre la clasificación de Austria

McLaren ha protestado por el resultado de la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 después de considerar que la sanción impuesta a Oscar Piastri por exceder los límites de la pista no podía demostrarse más allá de toda duda razonable.

Piastri perdió su tercer lugar en la parrilla para la carrera del domingo después de que la FIA consideró que había violado los límites de la pista en la curva 6 en su última vuelta de la Q3.

Pero después de que el australiano cuestionara si se había extendido demasiado o no, McLaren abrió un diálogo con la FIA para comprender mejor el fallo y, en particular, pidió ver evidencia clara de que el coche de McLaren había estado fuera de la línea blanca que define el borde de la pista. .

Sin embargo, después de que el director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijera que la FIA no había podido proporcionar imágenes nítidas que mostraran que Piastri había superado completamente la línea, el equipo decidió presentar una protesta oficial.

La FIA decidió sobre la protesta: Fórmula 1 FIA rechaza la protesta de McLaren; Piastri arrancará 7° en Austria

"Presentamos una protesta, que ha sido reconocida pero aún no se ha llevado a cabo, porque queremos tener la posibilidad de continuar la conversación", dijo.

"Nuestro enfoque en las carreras es que no queremos lo que no merecemos. Pero cuando la sanción es tan dura, entonces, en interés del deporte (no en interés de McLaren), es necesario que haya pruebas claras".

Stella dijo que las imágenes mostradas a McLaren que, según la FIA, indicaban que Piastri estaba fuera de la línea no eran lo suficientemente claras como para estar totalmente seguro de que el australiano había infringido las reglas.

"Pedimos una aclaración en particular porque queríamos examinar las pruebas de que el coche estuvo más allá de los límites de la pista más allá de cualquier duda razonable", dijo. "No puedo decir que se haya satisfecho la duda más allá de lo razonable".

"Hay un par de principios. Una es que el sistema utilizado debe tener una resolución adecuada y la segunda es que la metodología utilizada para un automóvil debe ser aplicable a todos los automóviles".

"Si usas una vista de helicóptero para un coche, debes usar la vista de helicóptero y debe estar disponible para todos los coches. Normalmente apoyamos mucho a la FIA. Siempre reconocemos que todos están haciendo lo mejor que pueden".

"Pero en este caso, no podemos estar de acuerdo en que el coche está más allá del límite de la pista más allá de cualquier duda razonable y cumple las dos condiciones que dije antes. Por lo tanto, la discusión aún continúa".

Stella dijo que el problema clave con las imágenes que se habían mostrado a McLaren es que no tenían una resolución suficientemente alta y estaban demasiado afectadas por las sombras.

"Lo que utilizamos es una cámara fija y una vista de helicóptero", añadió Stella. "Pero en ambos casos, y como digo, realmente apreciamos el esfuerzo enorme para hacer cumplir las regulaciones, pero no creo que podamos decir que la resolución sea adecuada".

"Tuvimos un caso el año pasado en Qatar, cuando Lando (Norris) fue visto más allá de los límites de la pista mediante la vista del helicóptero y hay una resolución y precisión claras. El auto está afuera. Muchas gracias. Seguimos adelante".

"Pero en este caso, todo es borroso y afectado por la sombra. Es mucho venir aquí, competir, lograr vueltas de clasificación, y cuando la penalización es tan severa, como la eliminación de la vuelta, entonces debemos asegurarnos de que la penalización se aplique más allá de cualquier duda razonable".