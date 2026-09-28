McLaren Racing está a punto de alcanzar el hito histórico de los 1,000 millones de dólares en ingresos

Según un informe de Sky News, se prevé que McLaren Racing se convierta en el primer equipo de Fórmula 1 en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales.

El informe señala que las cuentas de McLaren Racing Ltd correspondientes al año natural 2025 se presentarán esta semana. Las fuentes indican que la escudería de Woking declarará unos ingresos de 588 millones de libras esterlinas (779,6 millones de dólares). Aunque las cifras incluyen las operaciones de McLaren en IndyCar, las actividades de F1 generaron más del 90 % de los ingresos totales.

También se espera que los documentos financieros confirmen una remuneración récord de más de 75,4 millones de libras (100 millones de dólares) para el director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown; una cifra que contrasta con el salario base de 6 millones de libras y el plan de incentivos a largo plazo de 31 millones de libras de 2024.

La cifra del año pasado está vinculada a una adjudicación de acciones derivada de la operación corporativa de compra, mediante la cual el fondo soberano de inversión de Baréin, Mumtalakat, y CYVN Holdings, de Abu Dabi, adquirieron el 30 % restante de las acciones externas de McLaren Racing, valorando la compañía en 3.500 millones de libras.

Brown habló sobre el crecimiento de la F1 tras la venta de la participación accionarial en 2025 durante una entrevista con Bloomberg: "El deporte está en auge; basta con mirar cualquier indicador o la demanda que hay por los equipos. No hace mucho que Liberty [Media] adquirió el deporte e implementó un límite de costes, lo que garantizó en cierto modo la estabilidad financiera de todos, así como la estabilidad y la competitividad en la pista".

Zak Brown, McLaren Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Ha sido algo maravilloso. Los aficionados se cuentan por decenas y cientos de millones, y contamos con patrocinadores y socios en el deporte como nunca antes habíamos visto; el deporte está en pleno auge y ojalá siga así por mucho tiempo".

Al preguntársele si creía que las valoraciones de los equipos de F1 habían tocado techo, Brown añadió: "No lo creo. Si observamos el deporte en general —y no es que me considere un experto en todas las disciplinas, ni mucho menos—, vemos que las cifras no han dejado de subir. Cada vez que se firma un acuerdo récord, sea cual sea el deporte, todo el mundo piensa: 'Vaya locura'.

"Pero luego, al mirar atrás cinco años después, compruebas que han seguido aumentando. Por eso creo que nuestro deporte, en particular, tiene mucho margen de crecimiento. Tenemos 24 carreras y demanda para probablemente 30 Grandes Premios; la demanda es muy fuerte.

"Nuestro coche luce las mejores marcas del mundo: Mastercard, Google, etc. La competencia es increíble. El año pasado ganaron cuatro equipos y siete pilotos distintos vencieron en varias carreras.

"Es algo que no había visto nunca en los 30 años que llevo siguiendo este deporte, así que la competición en pista es magnífica. El drama fuera de la pista, tal como lo refleja Netflix, es fantástico. La demanda de Grandes Premios nunca ha sido tan alta; por eso creo que el deporte, en muchos aspectos, no ha hecho más que empezar".