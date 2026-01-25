McLaren confirma que las controvertidas "reglas papaya" seguirán en 2026

McLaren ha confirmado que sus muy comentadas "reglas papaya" seguirán en vigor durante la temporada 2026 de Fórmula 1, con el director del equipo, Andrea Stella, subrayando que la equidad y la igualdad seguirán siendo la base de la manera en que compiten sus pilotos.

Estas reglas, que definieron la forma en que Lando Norris y Oscar Piastri se enfrentaron a lo largo de 2025, se convirtieron en un tema recurrente durante el año, especialmente a medida que la maquinaria de McLaren era capaz de luchar por victorias en la mayoría de los fines de semana, mientras los aficionados se preguntaban si eran reglas fijas o situacionales.

Pero aunque Stella dejó claro que en la Fórmula 1 nada es definitivo, confirmó que el núcleo filosófico del enfoque de McLaren está establecido.

Hablando en los Autosport Awards 2026, Stella rechazó la idea de que cualquier concepto pueda simplemente "darse por cerrado".

"Bueno, en la Fórmula 1 no hay nada que se pueda dar por cerrado", dijo. "Necesitas evolucionar continuamente. Necesitas revisar continuamente, necesitas encontrar continuamente una forma de hacerlo mejor".

Explicó que esta misma teoría se ha aplicado a sus pilotos, con quienes ha habido conversaciones continuas sobre cómo se aplicarán las reglas este año.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Incluso cuando se trata de los principios de carrera que aplicamos en la forma en que competimos en McLaren junto con Lando y Oscar", dijo, "aunque pudimos confirmar incluso en la postemporada con Lando y Oscar, y en las conversaciones en curso, prácticamente mientras hablamos, con nuestros pilotos, confirmamos que los principios de equidad, igualdad y deportividad son la forma en que queremos competir".

Estas reglas, por controvertidas que puedan resultar para los aficionados al campeonato, reflejan la cultura del equipo.

"Así es como sentimos, como McLaren Racing, Lando y Oscar, que estamos mejor representados en lo que realmente somos", confirmó.

Aunque está claro que pocas cosas cambiarán, puede haber ajustes, como el italiano ya había dejado entrever.

"Al mismo tiempo, hay muchas cosas en las que se pueden encontrar maneras de hacerlas mejor", dijo. "O, si podemos encontrar una forma de hacer lo mismo, pero de una manera más simple, más ágil y con menos trabajo para todos, entonces eso será una mejora importante para el futuro".