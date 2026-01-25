Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Presentación de Audi para la F1 2026

McLaren confirma que las controvertidas "reglas papaya" seguirán en 2026

El director del equipo insiste en que el enfoque tan debatido de McLaren a la hora de competir se mantendrá sin cambios.

Alex Harrington
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Power shift

Power shift

McLaren ha confirmado que sus muy comentadas "reglas papaya" seguirán en vigor durante la temporada 2026 de Fórmula 1, con el director del equipo, Andrea Stella, subrayando que la equidad y la igualdad seguirán siendo la base de la manera en que compiten sus pilotos.

Estas reglas, que definieron la forma en que Lando Norris y Oscar Piastri se enfrentaron a lo largo de 2025, se convirtieron en un tema recurrente durante el año, especialmente a medida que la maquinaria de McLaren era capaz de luchar por victorias en la mayoría de los fines de semana, mientras los aficionados se preguntaban si eran reglas fijas o situacionales.

Pero aunque Stella dejó claro que en la Fórmula 1 nada es definitivo, confirmó que el núcleo filosófico del enfoque de McLaren está establecido.

 

Hablando en los Autosport Awards 2026, Stella rechazó la idea de que cualquier concepto pueda simplemente "darse por cerrado".

"Bueno, en la Fórmula 1 no hay nada que se pueda dar por cerrado", dijo. "Necesitas evolucionar continuamente. Necesitas revisar continuamente, necesitas encontrar continuamente una forma de hacerlo mejor".

Explicó que esta misma teoría se ha aplicado a sus pilotos, con quienes ha habido conversaciones continuas sobre cómo se aplicarán las reglas este año.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Incluso cuando se trata de los principios de carrera que aplicamos en la forma en que competimos en McLaren junto con Lando y Oscar", dijo, "aunque pudimos confirmar incluso en la postemporada con Lando y Oscar, y en las conversaciones en curso, prácticamente mientras hablamos, con nuestros pilotos, confirmamos que los principios de equidad, igualdad y deportividad son la forma en que queremos competir".

Estas reglas, por controvertidas que puedan resultar para los aficionados al campeonato, reflejan la cultura del equipo.

También lee:

"Así es como sentimos, como McLaren Racing, Lando y Oscar, que estamos mejor representados en lo que realmente somos", confirmó.

Aunque está claro que pocas cosas cambiarán, puede haber ajustes, como el italiano ya había dejado entrever.

"Al mismo tiempo, hay muchas cosas en las que se pueden encontrar maneras de hacerlas mejor", dijo. "O, si podemos encontrar una forma de hacer lo mismo, pero de una manera más simple, más ágil y con menos trabajo para todos, entonces eso será una mejora importante para el futuro".

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Martin Brundle cree que el cambio de ingeniero de Hamilton en Ferrari llega tarde

Comentarios destacados

Más de
Alex Harrington

Jackie Stewart destaca a Norris como campeón de F1: "No importa cuán bueno sea el coche"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Jackie Stewart destaca a Norris como campeón de F1: "No importa cuán bueno sea el coche"

Netflix confirma la fecha de estreno de la temporada 8 de "Drive to Survive"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Netflix confirma la fecha de estreno de la temporada 8 de "Drive to Survive"

Piastri minimiza el debate por las "reglas papaya" de McLaren de cara a 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Haas para la F1 2026
Piastri minimiza el debate por las "reglas papaya" de McLaren de cara a 2026
Más de
McLaren

McLaren podría no actualizar su coche de F1 2026 hasta marzo

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren podría no actualizar su coche de F1 2026 hasta marzo

McLaren gana la demanda contra Alex Palou y recibe 12 millones de dólares

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren gana la demanda contra Alex Palou y recibe 12 millones de dólares

McLaren explica por qué no rodará en el primer día del test de F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren explica por qué no rodará en el primer día del test de F1 en Barcelona

Últimas noticias

24H Daytona 2026: Nico Pino pelea por la victoria ante los Porsche oficiales tras 6 horas

IMSA
IMSA IMSA
24 Horas de Daytona
24H Daytona 2026: Nico Pino pelea por la victoria ante los Porsche oficiales tras 6 horas

McLaren confirma que las controvertidas "reglas papaya" seguirán en 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
McLaren confirma que las controvertidas "reglas papaya" seguirán en 2026

Martin Brundle cree que el cambio de ingeniero de Hamilton en Ferrari llega tarde

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Alpine para la F1 2026
Martin Brundle cree que el cambio de ingeniero de Hamilton en Ferrari llega tarde

24H Daytona 2026: Porsche lidera tras tres horas de carrera seguido por Acura

IMSA
IMSA IMSA
24 Horas de Daytona
24H Daytona 2026: Porsche lidera tras tres horas de carrera seguido por Acura