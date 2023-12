La noche en que McLaren F1 celebró sus 60 años junto a sus leyendas

El impresionante desarrollo de McLaren a lo largo de la temporada 2023 de Fórmula 1 fue un impulso oportuno cuando el legendario equipo cumplió 60 años. No ha ganado ningún título desde 2008, pero McLaren sigue ocupando el segundo puesto en dos de las estadísticas más importantes de la F1: victorias en grandes premios y títulos de pilotos.

Para celebrar la rica historia de la escudería, Matthew Jeffreys, antiguo empleado de ingeniería y diseño de McLaren, y Richard West, antiguo coordinador de patrocinio de la escudería, organizaron y condujeron una celebración del 60º aniversario. Celebrada el 8 de noviembre en el Old Thorns Hotel de Liphook, Hampshire, más de 300 antiguos y actuales empleados, muchos de los cuales son miembros de la "McLaren Old Boys and Girls Association", se unieron al invitado de honor, Ron Dennis, en una velada muy especial. Y los organizadores amablemente permitieron que Motorsport.com también asistiera.

La historia de McLaren en la F1, la Indycar y la Can-Am estuvo representada por antiguos empleados que se remontan al empleado número tres, Howden Ganley, así como por importantes familiares, entre ellos Amanda McLaren, hija del fundador Bruce, la viuda de Teddy Mayer, Sally Dean, y Freddie Hunt, hijo del campeón del mundo de 1976, James Hunt.

También asistieron los diseñadores Gordon Coppuck, John Barnard, Steve Nichols, Neil Oatley y Adrian Newey, junto con figuras clave como Kathy Ojjeh, el mexicano Jo Ramirez, Ekrem Sami y Martin Whitmarsh. Puede que algunos trabajen ahora para otros equipos, pero su presencia subrayó el afecto que aún sienten por McLaren.

La era de Ron Dennis, que se extendió desde finales de 1980 hasta 2017, es la más exitosa de McLaren, con 158 de sus 183 victorias en Grandes Premios, 10 títulos de pilotos (de los 12 totales del equipo) y siete coronas de constructores (de ocho). A veces, durante ese período, McLaren podía parecer un lugar bastante frío desde fuera, pero la noche demostró que el sentimiento dentro del equipo era muy diferente.

Dennis pronunció un emotivo discurso que a muchos acostumbrados a sus alocuciones les habría sorprendido escuchar. Los relatos de los demás también revelaron la atención que Dennis prestaba a sus empleados cuando lo necesitaban. La palabra "familia" se utilizó mucho y no pareció forzada, a pesar de que en la sala había figuras que no siempre se han llevado bien.

Foto de: Jeffreys/West/Harman El reencuentro mostró un lado de Dennis diferente al que muchos esperarían

John Watson, que consiguió la primera victoria de la era Dennis en el GP de Gran Bretaña de 1981, compareció junto a Barnard para hablar del enfoque pionero necesario para llevar con éxito la fibra de carbono a la F1 con el MP4/1. Y de cómo, sin quererlo, se estrelló con el MP4/1. Y de cómo, sin darse cuenta, probó el concepto en Monza en 1981.

En una noche llena de momentos emotivos, pocos fueron más conmovedores que cuando el doble campeón del mundo Mika Hakkinen subió al escenario. El finlandés, otro que es más verborreíco de lo que muchos creerían, ya había dejado su marca en la sala con una sencilla respuesta a la pregunta del maestro de ceremonias West sobre qué hizo tan grande a McLaren durante su etapa allí: "¡Yo!"

Pero Hakkinen, que ahora tiene 55 años, se quedó sorprendido cuando lo presentaron, en el escenario y por "primera" vez, al Dr. Jerome Cockings, un hombre modesto al que Jeffreys había localizado unos 12 meses antes, y con el que West y él habían almorzado hacía varios meses para asegurarse de que el encuentro entre ambos se tratara con delicadeza.

"Sabíamos que teníamos que asegurarnos de que Mika estuviera allí una vez que hubiéramos hablado con Jerome, así que fueron 12 meses de nervios" Matthew Jeffreys

Como primer interviniente, junto con su colega el Dr. Steve Lewis, Cockings fue el primero en llegar al lugar del accidente de Hakkinen en el GP de Australia de 1995 y la persona a la que hay que reconocer el mérito de haberle salvado la vida. Su abrazo fue un fuerte recordatorio de la trayectoria de Hakkinen en McLaren y de por qué será para siempre uno de sus pilotos favoritos.

"No sabes cómo va a reaccionar alguien ante algo así, pero fue un momento realmente especial", dice Jeffreys. "Sabíamos que teníamos que asegurarnos de llevar a Mika una vez que hubiéramos hablado con Jerome, ¡así que fueron 12 meses de nervios!".

Igualmente impactante fue la aparición de Vivian y Bianca Senna. La hermana de Ayrton y su hija aparecieron en el escenario, no sólo para hablar del legendario tricampeón del mundo, sino también de la labor del Instituto Senna. El hecho de que haya ayudado a 35 millones de niños brasileños (y subiendo) desde 1994 es probablemente el mayor legado de Senna.

En otra parte del hotel, el McLaren MP4/4 chasis 03, conducido tanto por Senna como por Alain Prost durante la exitosa campaña de 1988, también estuvo presente por cortesía de su actual propietario, Kiklo Spaces.

Foto: Sutton Images Hakkinen fue "presentado" en el escenario al socorrista que le salvó la vida tras su horrible accidente en el GP de Australia de 1995

Teniendo en cuenta cómo terminó la relación McLaren-Honda 2015-17 y el posterior éxito de la firma japonesa con Red Bull, fue impresionante ver a Toyoharu Tanabe y Michio Kawamoto subir al escenario con un 'mensaje de agradecimiento desde Japón' por los cuatro dobletes de títulos mundiales que logró la asociación entre 1988 y 1991.

Además de los presentes en la sala, hubo mensajes de vídeo de Prost, David Coulthard, Martin Brundle y Mark Blundell, mientras que el siempre entusiasta doble campeón mundial de F1 Emerson Fittipaldi y el ingeniero Steve Hallam se unieron en directo a través de una conexión de video.

Además de la historia de McLaren, también se hizo hincapié en el Grand Prix Trust y en la beca Tyler James Alexander. El Grand Prix Trust recauda dinero para ayudar al personal de pista y de fábrica de la F1 a rehacer su vida cuando las cosas van mal. La recién creada beca Tyler James Alexander, que lleva el nombre del piloto de McLaren fallecido en 2016, apoyará a estudiantes dotados para cursar un máster en ingeniería de automovilismo en la Universidad de Cranfield con prácticas en equipos de carreras en el Reino Unido y Estados Unidos.

Jeffreys y West coincidieron en que, después de tanto trabajo duro durante los últimos 13 meses, sus esfuerzos se habían visto recompensados con creces al conseguir reunir a un grupo tan increíble de personas de todo el mundo. "Más que nada, ver a tantos amigos reunidos me parece el mayor de los logros", reconoce Jeffreys. Al igual que el calendario actual de la F1, coinciden en que "ya es hora de tomarse un pequeño descanso".

El apretado calendario de la F1 hizo que pocos de los actuales miembros del equipo pudieran asistir. Pero el actual director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, tiene mucho entusiasmo y respeto por el pasado de McLaren. De hecho, dijo a Motorsport.com a principios de este año: "Este era mi equipo favorito cuando era niño. Los aficionados adoran nuestra historia, nuestros empleados adoran nuestra historia". Y varios de los invitados al evento visitaron el Centro Tecnológico de McLaren esa misma semana, lo que subraya el vínculo entre el pasado y el presente.

Brown ha estado ampliando los recursos y las instalaciones de la escudería con la esperanza de que, bajo la dirección del actual director del equipo, Andrea Stella, su tiempo al timón añada más éxitos a la ilustre historia de McLaren. Hubo un fuerte sentimiento de apoyo y un deseo de ver a su "familia McLaren" de vuelta a la F1 en el evento de Old Thorns, incluso si algunos de los presentes trabajan ahora en otros lugares del paddock...

Un video de la velada, producido con altos estándares de calidad audiovisual por Guy y Tess Ferguson de Multimedia UK Ltd, estará disponible en YouTube en diciembre. También lo estarán las impresiones de Jeffreys en edición limitada a través de sus páginas Car_Profile_Art en Instagram y Facebook.