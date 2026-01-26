McLaren revela su nuevo MCL40 para las pruebas de la F1 2026

McLaren ha presentado el coche encargado de afrontar una exitosa defensa del título de Fórmula 1 en 2026, al difundir renders de su nuevo MCL40 con una decoración de pruebas antes del test a puertas cerradas en Barcelona.

El equipo de Woking conquistó ambos campeonatos mundiales el año pasado y había asegurado el título de constructores ya en Singapur, mucho antes de que Lando Norris sellara el campeonato de pilotos en la final de Abu Dhabi.

El MCL40 ha sido presentado con la decoración negra y plateada que McLaren utilizará para el test de Barcelona; posteriormente, el equipo lanzará su decoración definitiva de carrera antes de los días de pruebas en Bahréin. Presenta un morro visiblemente caído, además de pontones con una rampa pronunciada a lo largo de los laterales del coche. McLaren también ha regresado a una configuración de suspensión delantera con tirante de empuje.

McLaren afronta 2026 con el patrocinio principal de Mastercard, que puede verse con una presencia ligeramente mayor en la decoración de pruebas.

"Ha habido muchísimo trabajo detrás del diseño, la materialización y la construcción de los coches de 2026", dijo Andrea Stella.

"Por lo que puedo recordar, para mí es casi sin precedentes, no solo en términos de los cambios en sí, porque creo que nunca antes ha habido un cambio tan grande y simultáneo de chasis, unidad de potencia y neumáticos.

"Pero incluso el enorme volumen de rediseño que se ha llevado a cabo durante los últimos 20 meses, diría que en McLaren probablemente ha sido el mayor proyecto de diseño o, en general, de desarrollo de un coche nuevo del que he formado parte.

McLaren MCL40 livery Photo by: McLaren

"Todo esto hace que sea extremadamente interesante ver cómo rendirán los coches, cómo el orden de competitividad se mezclará de alguna manera. Somos campeones, pero no trasladamos el hecho de ser campeones a 2026.

"Todos comenzarán desde los bloques de salida. Todos comenzarán desde cero."

McLaren no rodará el primer día de pruebas en Barcelona, aunque los equipos solo pueden rodar en tres de los cinco días disponibles en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Stella explicó que esto se debía a que el equipo estaba persiguiendo un diseño ambicioso y quería realizar su shakedown en el último momento posible.

"Nuestra narrativa interna es que cualquier cosa que logremos, tendremos que merecerla y tendremos que ganarla en la pista. Ese es nuestro estado mental, esa es nuestra filosofía.

McLaren MCL40 livery

"Por eso hemos sido ambiciosos con el coche de 2026 al mismo tiempo, porque es un nivel de rediseño muy grande. También hay que ser cauteloso para asegurarse de que realmente tienes un coche, de que lo materializas a tiempo, de que lo construyes a tiempo.

"Y hasta ahora, tengo que decir que nuestro programa avanza según lo previsto, algo con lo que obviamente estamos contentos y que me da la oportunidad de agradecer a todo el equipo por haber sido capaz de materializar el coche de 2026."

