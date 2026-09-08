McLaren "revisará" el duelo entre Norris y Piastri en el GP de Italia

Después de que se oyera a Lando Norris acusar a su compañero de equipo Oscar Piastri de sacarlo de la pista en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, McLaren admite que "revisará" sus términos de enfrentamiento cuando los dos pilotos se encuentren en pista.

En la carrera de 53 vueltas del domingo en Monza, Piastri salió sexto mientras que Norris partió octavo. En las etapas finales de la carrera, la pareja había empezado a luchar por la posición cuando el británico adelantó primero a su compañero de equipo en la vuelta 48 para colocarse cuarto.

Piastri recuperó la posición una vuelta más tarde, y Norris intentó entonces volver a tomarla cuando quedaban menos de un puñado de vueltas. Mientras el británico intentaba adelantar de nuevo a Piastri, se lanzó hacia un hueco que se cerraba por el lado izquierdo, se quedó sin espacio y metió dos ruedas en la hierba, sugiriendo que Piastri "me empujó fuera".

El altercado llamó la atención del director del equipo McLaren, Andrea Stella, quien explicó que inicialmente el equipo no consideró oportuno interferir en la carrera de la pareja, ya que buscaba ceñirse a su "filosofía de salir a competir".

Andrea Stella afirma que el incidente entre sus pilotos fue "benigno". Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Los dos coches iban con los mismos neumáticos, la misma edad de neumáticos, el mismo coche, así que pensamos que no había necesidad de interferir en el desarrollo normal de la carrera," dijo Stella. "Les dejamos competir. Creemos que era lo correcto.

"En el momento en que Lando puso las ruedas en la hierba, entró por la radio, hizo un comentario como que me empujó fuera o algo así, pero en realidad, cuando lo revisamos, creo que vimos que el episodio es mucho más benigno de lo que pudo parecer en el calor del momento.

"Así que creo que es algo que sin duda revisaremos y lo revisaremos en el contexto de este tipo de carreras, porque creo que tienes razón al destacar que, en cuanto luchas con tu compañero, puedes perder tiempo.

"Entonces, ¿había una forma mejor para McLaren de plantarle cara a [Max] Verstappen? Lo revisaremos. No era obvio para nosotros en el muro de boxes, y pensamos que era más importante dejarles competir de acuerdo con nuestra filosofía de salir a competir."

El equipo británico tiene antecedentes de lanzar revisiones internas tras la ronda de Monza. El año pasado, sus infames reglas papaya quedaron bajo los focos cuando se ordenó a Piastri dejar pasar a Norris en la carrera.

A pesar del inminente resultado de cualquier investigación de ese tipo, Stella admite que su equipo tenía pocas posibilidades de defenderse de Verstappen en la carrera del domingo. El neerlandés finalmente adelantó a ambos McLaren para ocupar el tercer escalón del podio junto a George Russell y el ganador de la carrera Kimi Antonelli.

"Creo que, en general, Max fue más rápido," concedió Stella. "Simplemente quedó atrapado en ese gancho que tienes este año cuando pierdes el rebufo aquí en Monza y tienes que usar la energía para defenderte de alguien más."