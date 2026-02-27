El jefe de McLaren, Andrea Stella, considera que su equipo está ligeramente en desventaja de cara a la campaña 2026 de Fórmula 1, afirmando que intentará "explotar el contraataque".

La nueva temporada comenzará en Melbourne el próximo fin de semana tras los test en Barcelona y Bahréin, de los que Mercedes emergió como favorito al título tras impresionar en sus simulaciones de carrera.

Se espera que Ferrari sea su rival más cercano después de mostrar un gran ritmo absoluto, con Red Bull y McLaren equipo cliente de Mercedes, ligeramente por detrás, aunque esto sigue siendo un juego de estimaciones.

Esto se debe a que los coches de 2026 son completamente diferentes a los anteriores gracias al cambio reglamentario, lo que hace que el dominio de McLaren en temporadas anteriores sea en gran medida irrelevante.

Stella dijo: "Dentro de este grupo líder, creemos que Ferrari y Mercedes están un paso por delante, aunque es difícil cuantificar cuán grande es la diferencia. Lo descubriremos a partir de la próxima semana en Melbourne.

"Por nuestra parte, estamos contentos con lo que hemos visto en nuestro auto, pero somos igualmente conscientes de que algunos de nuestros principales competidores –no es casualidad que los tres sean equipos oficiales– han hecho un trabajo excelente.

"Necesitamos trabajar duro para alcanzarlos y desarrollar el auto lo más rápido posible. Una vez que las cartas estén sobre la mesa, el desarrollo se convertirá en el principal desafío. Usando una metáfora futbolística, la primera parte de la temporada nos verá jugando un poco a la defensiva, tratando de explotar el contraataque".

Andrea Stella, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Eso no significa que Stella esté descontento con la posición de su equipo, dado que marcó el tercer y cuarto tiempo más rápido en los test, además de acumular el cuarto mayor kilometraje tras Mercedes, Haas y Ferrari.

"Estamos satisfechos", añadió Stella. "Creo que trabajamos muy bien, tanto en la pista como en Woking, para recopilar mucha información útil para comprender mejor el comportamiento del MCL40 y de la nueva unidad de potencia.

"En nueve días entre Barcelona y Bahréin, completamos más de 1.000 vueltas y cubrimos esencialmente todos los puntos del programa que habíamos definido antes de viajar a Bahréin.

"Desde el punto de vista de la fiabilidad, hemos logrado buenos progresos y, sobre todo, hemos conseguido hacer el auto más rápido, tanto en términos de chasis como en el uso de la unidad de potencia suministrada por nuestro socio en [Mercedes] HPP, con quienes estamos trabajando intensamente para entender cada vez mejor cómo explotar el potencial disponible.

"Además, rodar de forma continua en un circuito exigente como Sakhir nos permitió recopilar información importante sobre el comportamiento de la nueva generación de neumáticos Pirelli. Como ocurrió en Barcelona, cada tanda que hicimos nos permitió aprender algo."