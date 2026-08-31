McLaren, señalado para ser la principal amenaza de Mercedes a finales de 2026

El exdirector del equipo Alpine de Fórmula 1, Otmar Szafnauer, cree que McLaren se consolidará como el principal rival de Mercedes al final de la temporada 2026.

Hablando en el podcast High Performance Racing junto al presentador Jake Humphrey, Szafnauer evaluó el cambiante orden competitivo en la parte delantera de la parrilla tras las victorias consecutivas de Lando Norris en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos.

McLaren ha introducido importantes mejoras en los grandes premios recientes. Con el paquete de desarrollo ya plenamente integrado de cara al Gran Premio de Italia en Monza, el exjefe de equipo espera que la escudería de Woking supere a Ferrari en el campeonato de constructores y se convierta en una amenaza para Mercedes.

"Monza será muy importante porque [McLaren] llevó una mejora que sí funcionó en Hungría. Creo que continuaron con esa mejora, por lo que leí en Zandvoort, y ahora la mejora está completa. Veamos cómo les va en Monza", explicó Szafnauer.

"Sigo pensando que van a ser el competidor más cercano de Mercedes al final de la temporada. Lo dije al principio, pero parecía que era Ferrari. Y creo que está subiendo y bajando, el rendimiento relativo, debido al hecho de que no todas las mejoras llegan al mismo tiempo, y las mejoras son significativas.

"En un año en el que el reglamento es nuevo, encuentras mucho, ¿verdad? Así que tu curva de aprendizaje es muy pronunciada. Entonces, cuando llevas esa mejora en relación con quienes no la tienen, das un paso adelante. Y creo que también vimos eso con Alpine. Después de que RB tuviera su mejora, fueron significativamente más rápidos que Alpine. Parecía que iban a alcanzarlos. Y ahora están más o menos ahí."

Lando Norris, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

Al abordar por qué Mercedes, líder del campeonato de constructores, ha espaciado sus mejoras en lugar de traer nuevos componentes con más frecuencia, Szafnauer señaló el límite presupuestario.

"Límite presupuestario. Ahora tienen mejoras que podrían traer, pero una vez que empiezas a fabricar esas piezas, te cuesta dinero y superarán el límite", dijo. "Así que lo que van a hacer, supongo, es una mejora más, en el plazo de Malasia/Singapur.

"Eso no significa que el aprendizaje se detenga. El aprendizaje continúa en segundo plano. Sigues haciendo trabajo de CFD. Sigues haciendo trabajo en el túnel de viento. Sigues fabricando piezas para el túnel de viento. Todo eso está planificado.

"Es simplemente cuestión de cuándo paras para traer realmente ese paquete de mejoras. Y ahí es donde está el dinero. Cuando fabricas piezas reales para el coche, cuestan: alerones nuevos, fondos nuevos, carrocería nueva. Y predigo que tendrán una gran mejora más en lugar de muchas pequeñas porque no pueden permitírselo. Están en el límite."