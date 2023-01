McLaren: seremos top 3 cuando mejores nuestra infraestructura

Cargar reproductor de audio

Aunque McLaren ha seguido una tendencia ascendente en los últimos años, en 2022 sólo pudo terminar quinto en el campeonato, por detrás del equipo Alpine ante la falta de puntos obtenidos por Daniel Ricciardo dejando la mayor carga en su piloto Lando Norris.

Zak Brown, jefe de McLaren, declaró a RacingNews365 acerca de lo ocurrido en la campaña anterior: "La batalla de 2022 fue interesante".

"Aunque la temporada estuvo dominada por un piloto, no fue aburrida. A diferencia de la época de Michael Schumacher, por ejemplo, la batalla fue mucho más interesante de lo que parece sobre el papel", expresó el CEO de la casa de Woking.

"En comparación con 2021, en 2022 solo subimos al podio una vez, pero conseguimos reducir la diferencia con Mercedes a pesar de estar más lejos de la pole position".

"Creo que tuvimos suerte en 2021 de que las reglas no hubieran cambiado, lo que hizo que la competición fuera más reñida, por lo que había muchos nombres diferentes en el podio".

Norris fue el único piloto fuera de Red Bull, Ferrari y Mercedes en ascender al podio durante la campaña 2022, una suma de puntos que no alcanzó para superar al dueto de Esteban Ocon y Fernando Alonso.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Brown respondió entonces a una pregunta sobre el rendimiento de Ferrari y McLaren en 2023 diciendo: "Estoy seguro de que Ferrari dará un paso adelante este año. Disponen de un equipamiento excelente y de un moderno túnel de viento. No hay que olvidar que en 2019/2020 tuvieron problemas con la unidad de potencia tras la intervención de la FIA, pero los superaron rápidamente."

"Este año lucharán por las victorias. Tienen fuertes impulsores, un buen presupuesto y la infraestructura tecnológica necesaria".

"En cuanto a nosotros, tenemos un buen presupuesto y una alineación de pilotos realmente buena. Ricciardo tuvo problemas evidentes, pero Lando consiguió sacar el máximo partido al coche".

"Por desgracia, aparte del simulador, aún no disponemos de ninguna infraestructura moderna y el nuevo túnel de viento no estará operativo hasta este año. No avanzamos tan rápido como Ferrari, pero esperamos hacer progresos significativos en el futuro".

"Cuando McLaren esté bien equipado, planeamos ser uno de los tres mejores equipos. Ese es nuestro objetivo y no hay razón para que no ocurra".

"Nuestro equipo de carrera está trabajando muy bien, sabemos que parte de la diferencia se debe a la falta de infraestructura, afortunadamente esa infraestructura está a poco tiempo".