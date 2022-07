McLaren ve similitudes con el halo en el debate por el suelo para 2023

Cargar reproductor de audio

El halo recibió bastante oposición durante sus fases de desarrollo, pero ahora se ha convertido en una parte aceptada en múltiples categorías de monoplazas.

El director técnico de McLaren, James Key, dice que esto puede compararse con la actual oposición que los equipos están ejerciendo sobre la FIA por querer cambiar el reglamento del suelo para la temporada 2023 en un intento de detener el porpoising.

Varios equipos se han opuesto a los cambios actualmente propuestos, aunque McLaren está en el grupo que los ha aceptado. "Voy a hacer un paralelismo quizás un poco extraño con el Halo aquí", dijo Key. "El Halo es obviamente un proyecto totalmente diferente. Y en términos de la magnitud de la seguridad para los pilotos, sabemos que es muy significativo".

"Y ahora mira, unos años más tarde de su introducción, lo agradecidos que estamos después de ver algunas de las cosas que han sucedido en pista. Esto es algo totalmente diferente y a su vez similar".

"Vamos a llegar a un acuerdo. Creo que en el fondo, sí genera algún tipo de riesgo, no aporta nada a la categoría. ¿Por qué no hacer lo más sensato por motivos de seguridad? Porque esa es la principal preocupación".

Key aseguró que la Fórmula 1 no puede confiar en los equipos para resolver el problema, ya que es responsabilidad de la FIA actuar cuando hay un problema que implica motivos de seguridad.

"Obviamente, los equipos van a trabajar en esto. Pero si eres la FIA, y no haces nada, después de darle la vuelta a las cosas y crear nuevos coches, es verdad que es muy difícil simular y predecir el porpoising, pero más o menos sabemos que hay formas de deshacerse de él".

"Pero puede volver rápidamente con algún desarrollo o si aumentas la carga aerodinámica. Así que en lugar de correr ese riesgo, creo que desde el punto de vista de la FIA, tiene sentido tratar de eliminar el problema por completo, porque así también demuestran que se lo están tomando bastante en serio después de escuchar las preocupaciones de los pilotos".

"No digo que sea una negligencia no hacerlo, pero hay que tener cuidado. No se puede dar por hecho que los equipos lo van a hacer. Y puede que tampoco sea la prioridad de todos, mientras que para ellos estas cosas son su prioridad".

El McLaren MLC36 Photo by: Giorgio Piola

Key destacó que los equipos han participado en el debate sobre los posibles cambios con la FIA, principalmente a través del comité de asesoramiento técnico.

"Ha sido una discusión muy abierta. Siempre lo es, sobre todo en cuestiones de seguridad. Creo que la FIA ha reconocido una especie de preocupación creciente por el bienestar de los pilotos, y la posibilidad de que ocurra algo debido a un coche que está rebotando excesivamente en una curva de alta velocidad o algo así, hay riesgos en eso".

"Y se tomaron ese tipo de cosas muy en serio y se comprometieron al 100% con los pilotos y los equipos, como siempre hacen. Y, sí, ha habido propuestas en ambas direcciones en términos de lo que podríamos hacer para tratar de encontrar un consenso general de la mayoría, lo que sería eficaz, en lugar de si debemos hacerlo o no".

"Para mí, si tienes un problema de seguridad, no puedes dar marcha atrás y decir que en realidad ya no es un problema. Creo que hay que investigarlo a fondo y asegurarse de que se toman las decisiones correctas".

"Obviamente, no aporta nada a la categoría. Y somos partidarios de deshacernos de él, para que todos podamos seguir desarrollando los coches en un entorno un poco más seguro".