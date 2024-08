Exclusivo: ¿Podrá la cultura de McLaren sobrevivir a dos pilotos número uno?

La era moderna de la Fórmula 1 está plagada de ejemplos de equipos top que pagan un alto precio por seguir tratando igual a sus dos pilotos.

En 2007, cuando McLaren juntó entonces campeón del mundo Fernando Alonso con el debutante Lewis Hamilton, las batallas internas hicieron que ambos pilotos perdieran el título por un solo punto, que fue a parar a manos de Kimi Raikkonen con Ferrari.

Otras rivalidades destacadas, como Senna/Prost (McLaren), Hamilton/Rosberg (Mercedes) y Webber/Vettel (Red Bull), tuvieron menos impacto en el resultado final, ya que se produjeron en una época de dominio de sus respectivos equipos.

Sin embargo, mediante varios escenarios, llevaron a la desestabilización de los equipos y a que se rompieran esas alineaciones.

Pero mientras que la historia sugiere que tener dos pilotos número uno sale más veces peor que mejor, el CEO de McLaren, Zak Brown, mantiene que las cosas serán diferentes con Lando Norris y Oscar Piastri.

Ambos pilotos han conseguido sus primeras victorias en la F1 antes de las vacaciones de verano de 2024, consolidando su estatus como pilotos de élite en la parrilla.

Mientras que Norris logró una emotiva victoria en Miami tras cinco años de espera, la de Piastri en Hungría se produjo después de que Norris se pusiera en cabeza durante una ronda de paradas en boxes y solo devolviera la posición al australiano al final, con un intercambio de posiciones que restó algo de brillo al primer triunfo de Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, go three wide into the first corner

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images