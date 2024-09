La solución a medias de McLaren para las órdenes de equipo genera más confusión

Oscar Piastri está dispuesto a ceder victorias en carreras de Fórmula 1 a Lando Norris. Salvo que no llegará a eso.

Norris agradece que McLaren muestre ahora "predisposición" hacia él en el campeonato del mundo de 2024, pero no quiere que le "regalen" el título.

La batalla intra-McLaren de Monza puede volver a repetirse, pero no exactamente como en Italia.

El fin de semana de McLaren en Bakú empezó exactamente como acabó Monza: centrado en su confuso planteamiento de órdenes de equipo en medio del intento de Norris de superar a Max Verstappen, de Red Bull, en la batalla por el título de 2024.

El jefe del equipo, Andrea Stella, explicó que a partir de este fin de semana, McLaren mostrará "parcialidad" en su "apoyo a Lando". Sin embargo, hubo una nota de confusión en su declaración sobre cómo el nuevo enfoque "se actualizará después de Bakú".

Motorsport.com descubrió en el paddock de Bakú que esto significaba que las órdenes de equipo actuales sólo se aplican caso por caso y que probablemente serían revocadas si Norris perdiera terreno considerable ante Verstappen en este evento.

Motorsport.com entiende que el "sesgo" al que hace referencia Stella también significa que cuando McLaren introduzca actualizaciones hasta el final de la temporada, si sólo hay un conjunto de piezas disponibles, se añadirá primero al MCL38 de Norris, dada la situación de los puntos.

Norris aclaró entonces que sólo se espera que Piastri se aparte "para posiciones inferiores", que, en realidad su compañero de equipo no se apartaría si corren 1-2, y afirmó que si Piastri ha "luchado por una victoria y es merecedor de una victoria, entonces merece ganar".

Andrea Stella, director del equipo McLaren F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

En concreto, Norris reveló más tarde, "algo así como Monza, ese segundo o tercero, donde se habría intercambiado", lo que significa que a partir de ahora si los dos coches naranjas están en línea de popa y no hay victoria posible, Piastri sí que le cedería a Norris un puesto extra.

También hubo respuestas reveladoras de Norris sobre cómo McLaren había "resuelto", según sus palabras, el ataque de Piastri en la salida de Monza.

"Teníamos el hueco más grande del mundo entrando en la curva", añadió Norris al respecto. "Así que, creo que no es lo ideal en mi mundo, sino también para nosotros como equipo, no es así como deberíamos haber salido a correr allí.

"Creo que se han dado instrucciones más claras de cómo podemos correr entre nosotros y cuánto podemos arriesgar unos con otros".

Motorsport.com había oído sugerencias de que el campamento de Piastri no estaba demasiado entusiasmado con la forma en que la entrevista de Stella había sido publicada al comenzar el evento mediático de Bakú, pero cuando se le preguntó si estaba contento con la forma en que se había comunicado la revelación de las órdenes de equipo, además del nuevo enfoque en general, se ciñó al guión.

"Siendo egoísta, preferiría no tenerlo, pero soy muy consciente de que no todo gira en torno a mí y estoy contento de desempeñar un papel secundario en este momento de la temporada".

Su frase final - "Creo que en cualquier momento anterior de la temporada probablemente habría sido excesivo, pero creo que ahora es el momento adecuado para intentar ayudar al equipo a ganar los dos campeonatos"- fue de lo más reveladora.

Una vez más, hubo contradicciones en la pasada de Monza, con Piastri diciendo: "En esas circunstancias lo que hice estuvo bien", antes de añadir: "Fue puramente que el resultado de la curva no fue exactamente el que queríamos".

Preguntado sobre si se le permitiría volver a hacer una maniobra idéntica en las mismas circunstancias esta temporada, Piastri reveló: "En esos mismos escenarios, algunas cosas serían diferentes".

Hay varios aspectos. La primera es cómo el subterfugio y la distracción son tácticas habituales en el paddock de la F1. Podría ser fácilmente que McLaren haya dejado las cosas claras a sus pilotos a puerta cerrada, pero está permitiendo que la confusión se extienda por el paddock para liberar parte de la intensa atención en la escudería.

Estratégicamente, tiene sentido tratar de mantener a los rivales adivinando lo que podría suceder en situaciones reales en la pista. Stella está muy interesada en esto. Y con razón.

También está claro lo mucho que Norris no quiere ganar un título mundial acompañado de un asterisco "con victorias regaladas por su compañero de equipo".

Lando Norris, Equipo McLaren F1 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Estoy seguro de que dolerá", había dicho Norris cuando se le preguntó sobre la posibilidad de quedarse a pocos puntos en el final de temporada de Abu Dhabi. "Pero no lo sé. También estoy aquí para correr. Y si un piloto lo está haciendo mejor que yo y está rindiendo, tengo que hacerlo mejor".

"Así que no me gustaría quitarle eso a alguien. Y tampoco quiero que me regalen un campeonato. Sí, sería estupendo tener un campeonato, y a corto plazo te sientes increíble, pero no creo que a la larga te sientas orgulloso de ello".

Buenos principios, que recuerdan el espíritu caballeroso de los primeros años del campeonato del mundo.

Pero recordemos cómo Stirling Moss habló en nombre de Mike Hawthorn en el GP de Portugal de 1958 y le ayudó a evitar una penalización y a conservar seis puntos para el segundo puesto, sólo para perder el título ante su compatriota por un punto. Moss nunca consiguió el título mundial de F1.

Esto viene a cuento porque, ¿y si ésta es la única oportunidad de Norris de ganar un título? No podemos saber si lo será ahora mismo, pero incluso razonablemente seguros de que McLaren empezará 2025 como claro favorito, en ese momento, los puntos de Piastri también se pondrán a cero.

Bien podría ser un rival tan grande para Norris en el futuro como Verstappen. A esto hay que añadir el próximo superequipo de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari, además del talento local de Mercedes y las reñidas luchas actuales entre varios equipos por la gloria de la F1.

En muchos sentidos, la forma en que McLaren se explicó ayer es perfectamente aceptable. Pero si la ambigüedad de varios elementos de esos mensajes se replica en las próximas llamadas de estrategia del equipo este fin de semana, sin duda sólo deja abierta la posibilidad de arriesgarse a estropearlas.

Incluso si esto es sólo una estratagema deliberada, sólo se siente como McLaren está buscando una solución a medias. En última instancia, simplemente no puede ser. Y los despiadados ejemplos históricos de órdenes de equipo de la F1 destacan precisamente porque eliminan la confusión que puede ser perjudicial para un equipo que busca el máximo resultado posible.

La presión es enorme para McLaren en estos momentos, por lo que resulta intrigante que la oferta mediática de Stella se haya reducido en Bakú, con su sesión de prensa del sábado cancelada.

Oscar Piastri, Equipo McLaren F1 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren simplemente debe ser perfecto, donde el colchón de 62 puntos de Verstappen y el predicamento actual con el paquete de su coche significa que puede centrarse únicamente en obtener el máximo resultado que Red Bull pueda lograr, sin importar lo alto que pueda estar en el orden.

La presión aumentará más adelante para el campeón del mundo si sigue viendo cómo se reduce su ventaja, pero actualmente está en McLaren con una intensidad incesante.