En McLaren quedaron sorprendidos con su segundo lugar en Bahréin

McLaren sorprendió a propios y extraños este viernes en la segunda sesión de libres del GP de Bahrein, primera cita de la Fórmula 1 2021. Ambos monoplazas naranjas se colaron en el top 6... y Lando Norris incluso se quedó a apenas 95 milésimas de liderar la sesión.

No obstante, tanto el británico como su nuevo compañero, Daniel Ricciardo, dejaron claro que no estuvieron nada cómodos con el comportamiento del nuevo MCL35B.

Norris deslizó que él fue el primer sorprendido cuando vio cómo terminó la sesión de la tarde del viernes (la más significativa, dado que se desarrolla en condiciones de luz y temperatura similares a las de la carrera del domingo).

"No es lo que parece. Estoy un poco sorprendido hoy. Pero creo que se debe a que mostramos el ritmo más que otros. Así de simple. Veremos a los cuatro coches de siempre delante mañana, creo... nunca sabes, quizás tengamos sorpresas. Pero el coche no fue tan bien hoy", apuntó.

"Es prometedor si podemos mejorar las cosas para el sábado, porque iremos aún mejor. No quiero confiarme porque no creo que sea ahí donde estaremos mañana".

Su nuevo compañero, Ricciardo, también coincidió con él en el análisis de la jornada, pese a acabar sexto, a 0,383 de Verstappen.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, pero aún hay cosas que perfeccionar. No tuve ninguna vuelta increíble y no creo que lo de hoy sea un buen punto de referencia. Lo motivante es que somos segundo y sexto, pero aun así ambos estamos un poco disgustados. No es para ser demasiado pesimistas, pero creo que no estamos 100% cómodos en el coche, ni este hace todo lo que nos gustaría. Hay trabajo por hacer", añadió el australiano.

McLaren acabó tercero en 2020 en el campeonato de Constructores y el objetivo de los de Woking es, al menos, repetir esa misma posición. No obstante, la batalla por lo que dejen Red Bull y Mercedes (a priori) volverá a estar tan apretada como el año pasado.

El hecho de que los equipos hayan tenido media hora menos en cada una de las dos sesiones de este viernes de las que estaban acostumbrados ha podido barajar un poco más las cartas y Norris reconoce que añade un reto más al fin de semana.

"Sí, es un poco más complicado. Es bueno, porque todo va seguido y los pilotos no tenemos mucho tiempo para ensayar nada. Así que te obliga a salir y a ir lo más rápido posible desde el primer momento. Es un poco más exigente en cierta manera y me gusta. Creo que es positivo. Sin duda, los ingenieros tendrán más estrés, e incluso nosotros, a veces, pero así es".

En la jornada del sábado veremos si McLaren sigue siendo el 'mejor del resto', de momento se ha colado entre Red Bull y Mercedes y solo Ferrari parece acercarse a ellos este viernes.

Las fotos del primer viernes de la F1 2021 en Bahrein

