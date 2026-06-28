McLaren, al menos hasta el final de la sesión de clasificación, era el equipo del que se esperaba mucho más en cuanto a rendimiento. Tras los primeros entrenamientos libres, en los que los MCL40 parecían ser, con toda justicia, la segunda fuerza en pista y, tal vez, los únicos rivales capaces de plantar cara a los Mercedes, el equipo de Woking se ha estancado o, al menos, no ha logrado progresar tanto como lo han hecho sus rivales directos.

En el Red Bull Ring, McLaren presentó por primera vez su versión de alerón abatible, pero, tras las primeras pruebas en pista, decidió no utilizarlo porque aún necesitaba ajustes. Ya lo hemos visto con Ferrari y Red Bull: el sistema, que puede ayudar en las rectas cuando se activa el "Straight Mode", es de gran utilidad, pero resulta muy complejo de hacer funcionar de la mejor manera posible. Por eso, todos los que lo han diseñado y fabricado han dedicado meses de pruebas para, finalmente, estrenarlo y utilizarlo de forma constante.

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De hecho, Lando Norris se ha referido a un retraso considerable respecto a los equipos que ya utilizan el alerón abatible. «He hablado de tres meses de retraso en el desarrollo y este proyecto (el alerón) forma parte de ese retraso. Este fin de semana solo ha sido una prueba. Espero que podamos volver a introducir el alerón dentro de unas semanas», afirmó el actual campeón del mundo.

Andrea Stella, director del equipo McLaren, no solo se ha referido al retraso relacionado con el alerón, sino, de manera más general, al panorama completo que, al menos en el Red Bull Ring, está perfilando a su equipo como la cuarta fuerza.

"Sí, no sé de cuántos meses ha hablado Lando, pero sin duda se trata de al menos dos meses de desarrollo. Internamente, con mis principales responsables, hablamos en realidad de unos tres meses de desarrollo que tenemos que recuperar. Solo hay una forma de hacerlo: desarrollar el coche mejor y más rápido que nuestros competidores. Tenemos que aumentar el ritmo. Tenemos que trabajar con mayor intensidad. Tenemos que ser eficaces a la hora de aportar soluciones que realmente mejoren el rendimiento".

Lando Norris, McLaren Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Stella —ya lo sabemos— cuando habla, siempre lo hace con conocimiento de causa y siempre ofrece análisis válidos, incluso en lo que respecta al futuro de su equipo. En su opinión, McLaren tiene en marcha un plan de desarrollo de alto nivel, sobre todo en lo que se refiere a la aerodinámica. Sin embargo, lo que hace falta es acelerar los plazos de ejecución para incorporar todo esto al monoplaza e intentar que funcione rápidamente. El Mundial aún es largo, pero el tiempo empieza a apretar si se quiere aspirar a los títulos.

"Lo que veo en la línea de desarrollo es muy prometedor, sobre todo en lo que respecta a las actualizaciones aerodinámicas. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos conseguir llevarlas a la pista lo antes posible".

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"Creo que en 2026 la Fórmula 1 habrá alcanzado un nivel de desarrollo nunca antes visto. Probablemente, el Cadillac en este circuito, ha sido el coche que ha introducido las actualizaciones más significativas y, de hecho, los tiempos por vuelta han sido más competitivos. Si nos fijamos en las actualizaciones que ha aportado Red Bull, son realmente sustanciales, como decía antes".

"En general, tanto el desarrollo del rendimiento puro como la capacidad de plasmar rápidamente las mejoras en rendimiento en pista se encuentran a un nivel que nunca había visto antes. Esto es lo que debatimos internamente y debemos asegurarnos de que McLaren sea capaz, si es posible, de desarrollar e introducir actualizaciones mejor y más rápido que nuestros rivales. Así es como podremos reducir la brecha"