McLaren ya subastó su coche de F1 2026 en una cifra millonaria

En Abu Dhabi se subastó por primera vez un coche de Fórmula 1 antes de que haya corrido. El McLaren MCL40A, con el que el equipo competirá en 2026, se vendió por casi 12 millones de dólares.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:
Los McLaren de IndyCar, F1 y WEC

La casa de subastas RM Sotheby's organiza cada año una subasta en torno al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, y 2025 volvió a ser el caso.

Además de una serie de exóticos automóviles de calle, también se subastaron, en colaboración con McLaren, tres monoplazas de competición. Estos autos formaban parte de una subasta especial llamada Triple Corona, con la que se conmemora la participación de McLaren en la Fórmula 1, IndyCar y el World Endurance Championship. Lo más llamativo, sin embargo, era que se trataba de tres monoplazas que aún no han recorrido ni un kilómetro en carrera: los autos de IndyCar y de F1 de 2026 y el Hypercar con el que la marca debutará en el WEC en 2027.

No sorprende del todo que el monoplaza de Fórmula 1 fuera el que más dinero recaudó en la subasta de Abu Dhabi. El MCL40A, nombre con el que se conoce el auto de McLaren para 2026, encontró un nuevo propietario por 11,48 millones de dólares.. Sin embargo, el comprador deberá tener paciencia antes de tener realmente el MCL40A en su posesión: para no revelar secretos sensibles a la competencia, McLaren ha decidido entregar el auto recién en el primer trimestre de 2028. Mientras tanto, el comprador sí recibirá un showcar del MCL39, con el que Lando Norris se proclamó campeón del mundo este año.

Het prototype van de McLaren Hypercar, die afgelopen week al onder de hamer is gegaan.

Het prototype van de McLaren Hypercar, die afgelopen week al onder de hamer is gegaan.

Foto door: McLaren

Una vez que el MCL40A haya sido entregado, el comprador también podrá conducir el auto durante diferentes eventos. Para eso, un equipo del proveedor de motores Mercedes y un equipo de McLaren estarán presentes para garantizar que el monoplaza funcione sin problemas.

Además, el comprador recibirá acceso exclusivo a McLaren Racing. Así, podrá invitar a cinco invitados para conocer al CEO Zak Brown, a Norris y a Oscar Piastri durante una visita guiada al McLaren Technology Centre. También habrá invitaciones listas para la presentación pública del MCL40A y para dos Grandes Premios, en los que el comprador también podrá ver sesiones desde el box de McLaren.

McLaren y Sotheby's ofrecieron en Abu Dhabi otros dos futuros monoplazas del equipo. El Hypercar McLaren United AS, con el que el fabricante dará el salto a la clase reina del WEC en 2027, se vendió por más de 6,5 millones de euros. El Dallara DW12, con el que McLaren competirá en la IndyCar Series en 2026, fue adjudicado por 729.000 euros. Sin embargo, estas cifras quedaron eclipsadas por el auto más caro de la subasta en Abu Dhabi. Un McLaren F1 de 1994, equipado con un kit de alta carga aerodinámica y un interior de Le Mans, cambió de dueño por nada menos que 21,75 millones de euros.

