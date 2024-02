McLaren ya piensa en mejorar tres áreas clave de su F1 2024

McLaren presentó el miércoles su coche 2024, antes de llevar a cabo un lluvioso día de rodaje en Silverstone.

El predecesor del año pasado, el MCL60, se presentó con expectativas moderadas después de que el jefe del equipo, Andrea Stella, admitiera que el equipo no había cumplido sus objetivos de lanzamiento y que ya se estaba trabajando en una revisión completa a mitad de temporada.

El MCL38 de este año es una evolución que pretende mejorar aún más sus principales puntos débiles: la eficiencia aerodinámica, el agarre mecánico en las curvas a baja velocidad y la interacción del coche con los neumáticos.

Aunque Stella cree que el equipo ha dado pasos en las tres áreas, afirma que se avecinan más mejoras después de que algunos proyectos no estuvieran listos a tiempo para la especificación de Bahréin.

"Teníamos tres objetivos principales", explicó Stella. "Uno era mejorar la eficiencia aerodinámica, el segundo era mejorar el agarre mecánico y el tercero era mejorar la interacción con los neumáticos".

"No quisiera dar ninguna proporción, pero diría que hemos sido capaces de mejorar en estas tres áreas, aunque vemos que hay potencial para seguir mejorando en cada una de ellas".

"Había algunos proyectos que habíamos empezado, que tenían potencial, pero simplemente no pudimos finalizarlos a tiempo para tenerlos en el coche de lanzamiento, así que muy probablemente se convertirán en actualizaciones para la primera parte de la temporada."

McLaren MCL38 Foto: McLaren

Cuando se le preguntó si McLaren se había retrasado y si el MCL38 tendría un alcance similar al de su predecesor, finalmente exitoso, para recibir actualizaciones significativas de rendimiento, Stella respondió: "Yo diría que no es que las innovaciones no hayan llegado, creo que es más bien que algunos proyectos de desarrollo no han llegado".

"Pero cuando te embarcas en proyectos de desarrollo, es evidente que quieres que lleguen lo antes posible, pero la forma en la que hemos diseñado el coche permite que estos proyectos lleguen más adelante".

"No hay restricciones desde el punto de vista del diseño para cuando algunos de ellos estén disponibles. Así que sólo es cuestión del tiempo necesario para que los proyectos maduren y estén listos para ser entregados".

La impresionante curva de desarrollo de McLaren desde el Gran Premio de Austria del año pasado terminó con siete podios para Lando Norris y dos para Oscar Piastri en una de las recuperaciones más fuertes de un equipo en una misma temporada hasta la fecha.

Stella confía en que la escudería de Woking sea capaz de "mantener la trayectoria" a lo largo de 2024 continuando con las actualizaciones antes de quedarse sin ideas o sin presupuesto.

"Una vez que pongamos el coche en el suelo, veremos si podemos confirmar que, desde el punto de vista del desarrollo, hemos dado un paso que, esperemos, mantenga la trayectoria que iniciamos el año pasado en Austria y consolidamos en Singapur".

"Hay un límite presupuestario y, por lo tanto, hay que planificar cuidadosamente las actualizaciones, porque podría ser que nos viéramos limitados por el presupuesto y no por el desarrollo".

"Impulsaremos todo lo posible el desarrollo y, una vez que las piezas o los proyectos estén maduros, activaremos el botón y entregaremos estas piezas en pista y, entonces, en algún momento, veremos si nos quedamos limitados por el presupuesto o por las ideas y el desarrollo".

Información adicional de Matt Kew

