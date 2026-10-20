Fórmula 1

McLaren usará las últimas evoluciones de 2026 para probar ideas de 2027

Las actualizaciones de final de temporada de McLaren tendrán un doble propósito en 2026, con las nuevas piezas aportando ideas para su monoplaza de F1 de 2027

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

Publicado: 20 oct 2026, 0:10

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McLaren reveló que su última serie de mejoras para su auto de Fórmula 1 de 2026 también servirá como prueba de "conceptos fundamentales que se trasladarán al auto del próximo año".

Después del Gran Premio de Singapur, el jefe de equipo Andrea Stella explicó su plan de mejoras para el tramo final de la temporada, indicando que sus últimas actualizaciones se introducirán en las siguientes tres rondas –Austin, Ciudad de México y Sao Paulo– para asegurar que McLaren tenga tres fechas en circuitos con características diferentes para verificar el paquete completo.

Las mejoras apuntan naturalmente a ayudar los esfuerzos de McLaren en el campeonato mundial de constructores de F1 de 2026, pero las actualizaciones tienen un doble propósito mientras la escudería con sede en Woking empieza a cambiar el foco hacia el próximo año.

"Tenemos previsto introducir algunas mejoras. Esperamos que puedan cerrar esta brecha que tenemos con los mejores autos y poner a McLaren en condiciones de luchar por podios por mérito propio", dijo Stella.

"Y luego, si podemos pelear por la victoria, creo que eso probablemente tendremos que verlo en las últimas tres carreras, porque las mejoras se introducirán por fases.

"Es importante para nosotros introducir mejoras porque estamos en una pelea ajustada por una posición en el campeonato. Pero también queremos probar algunos de los conceptos fundamentales que se trasladarán al auto del próximo año".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Stella explicó que, con los dispositivos aerodinámicos de su auto de F1 ya empezando a madurar y a volverse más complejos, el equipo quiere probar piezas que probablemente sean la base del concepto de su auto de F1 de 2027.

"Porque en este nivel de madurez de los autos se empieza a empujar el desarrollo aerodinámico y se puede empezar a ver que algunas cosas funcionan, pero otras quizás no, porque la aerodinámica empieza a volverse lo suficientemente complicada después de lo que básicamente son dos años de desarrollo", señaló.

"Si consideramos que el desarrollo comenzó el 2 de enero de 2025 y ahora ya estamos bien entrados en 2026. Así que, después de dos años, ahora que es complejo, puede salir bien, puede salir mal.

"Por eso queríamos probar en pista algunos de los fundamentos que llevaremos al próximo año y creo que esto es bastante conveniente porque Red Bull está prácticamente a la par de nosotros en puntos y está por delante en términos de competitividad. Y queríamos marcarnos el objetivo [de alcanzar] a Ferrari en el campeonato".

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Aunque McLaren apunta a avanzar en el campeonato mundial de constructores de F1, es más probable que necesite defender su actual tercer lugar de Red Bull después de que el equipo con sede en Milton Keynes quedara a siete puntos tras el GP de Singapur.

Ferrari se mantiene segundo, con 105 puntos de ventaja sobre McLaren, con un máximo de 258 puntos aún en juego si se completa el resto del calendario 2026 de F1, dada la incertidumbre en torno a los GP de Qatar y Abu Dhabi debido a la guerra en curso en Irán.

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