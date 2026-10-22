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McLaren abre su bóveda para vender cinco extraordinarios coches de Formula 1

McLaren vende cinco coches históricos de Fórmula 1 de su colección patrimonial, incluidos dos monoplazas de la era de Ayrton Senna y el coche conducido por Brad Pitt durante el rodaje de "F1"

Alex Harrington

Publicado: 22 oct 2026, 23:44

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

De su vasta colección histórica, McLaren vende cinco coches de Fórmula 1, incluidos dos de la última temporada en la que Ayrton Senna ganó el título y el coche que Brad Pitt condujo durante el rodaje de la exitosa película F1.

Los coches se venderán a través del concesionario especializado Tom Hartley Jnr —la misma organización que vendió la colección de coches de gran premio de Bernie Ecclestone—, después de haber estado bajo la propiedad de McLaren hasta este momento.

Los coches incluyen:

Dos McLaren MP4/6A de 1991 (chasis 04 y 07), del año en que Senna ganó su tercer y último título mundial. Ambos fueron probados por Senna y corridos por su compañero de equipo Gerhard Berger.

El MP4/27A de 2012 (chasis 01), de la última temporada de Lewis Hamilton con el equipo. Jenson Button ganó tres carreras en 2012, mientras que Hamilton ganó cuatro.

El MCL35M de 2021 (chasis 01), que Lando Norris llevó al tercer puesto en Mónaco con una decoración especial de Gulf. El coche formó parte del 1-2 de McLaren en Monza más adelante ese año, cuando Daniel Ricciardo superó a Norris para darle al equipo su primera victoria desde 2012.

El MCL37A de 2023 (chasis 03), corrido por Norris y Oscar Piastri. Pitt lo llevó por el Circuit of the Americas mientras se rodaba la película.

El MCL37A de 2023 es el coche de F1 de McLaren usado en carrera más nuevo que se haya ofrecido a un comprador privado, según Hartley.

"Hemos decidido desprendernos de estos icónicos coches de Fórmula 1 de McLaren porque sentimos que tenerlos simplemente guardados en un depósito es un perjuicio para lo que representan", dijo Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

"Estos coches fueron construidos para ser conducidos y correr, y queremos verlos en uso y disfrutados. Creemos que esa es la mejor manera de mantener viva nuestra historia y activo nuestro negocio de patrimonio".

Todavía no hay información sobre el precio, pero hay reportes que estiman un valor combinado de entre £25 y $50 millones. A diferencia de la colección de Ecclestone, que fue vendida a un solo comprador, estos coches podrían venderse individualmente.

"Por supuesto, existe toda posibilidad de que aquí ocurra lo mismo. Sin embargo, estos cinco coches se ofrecerán individualmente y no hay ninguna presión de tiempo", dijo Hartley en un comunicado. "Nuestra prioridad, y la de McLaren, es encontrarles los hogares adecuados".

Los coches serán preparados por McLaren antes de ser entregados a sus nuevos propietarios.

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