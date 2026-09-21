McLaren publica un vídeo con imágenes entre bastidores de la prueba de Norris en el WEC
McLaren ha publicado un vídeo en el que se ve a Lando Norris completando 38 vueltas al volante del hiperdeportivo MCL-HY.
McLaren ha publicado imágenes entre bastidores de la reciente prueba de Lando Norris con un hypercar en Portugal.
Tras terminar tercero en el Gran Premio de España, disputado el pasado fin de semana en el nuevo circuito de Madrid, el piloto de Fórmula 1 se desplazó a Portimão para probar el MCL-HY de 2027 de la escudería de Woking, vehículo que competirá en el Campeonato Mundial de Resistencia el próximo año.
Después de llegar junto al director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, Norris asistió a la reunión informativa de ingeniería antes de salir a la pista.
"Es algo diferente; ¡tenía un techo sobre la cabeza!", comentó Norris tras su primera tanda. "Es distinto a lo que estoy acostumbrado, pero muy divertido".
El piloto británico completó 38 vueltas al Circuito Internacional del Algarve y recorrió un total de 177 km.
"En primer lugar, quiero dar las gracias al equipo de hypercar de McLaren por permitirme pilotar el MCL-HY", declaró Norris al finalizar la jornada de pruebas. "Fue fantástico que me dieran la oportunidad de divertirme un poco y probar algo nuevo, especialmente en plena fase de preparativos para la próxima temporada".
"Creo que también recopilamos datos valiosos, y espero haber podido aportar una perspectiva diferente —con mis propias sensaciones y comentarios—, lo cual resulta útil para el equipo en esta fase crucial de pruebas.
"Para mí, personalmente, fue genial trabajar con este equipo y también resultó emocionante probar una máquina nueva. Llevaba años sin realizar un test serio con algo que no fuera un coche de Fórmula 1, así que haber tenido la oportunidad de probar algo distinto —y hacerlo, además, como parte de la familia McLaren— fue algo muy especial.
"Fue un día divertido, a los mandos de un coche rápido en un circuito fantástico, ayudando al equipo a prepararse para el inicio del WEC el año que viene. Muchas gracias a todos los que participaron; estoy deseando volver a subirme al coche en el futuro".
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