Los equipos de F1 evitan traer mejoras significativas para el GP de España

La conjunción entre una temporada europea que llega a su fin, un trabajo de desarrollo que empieza a orientarse hacia 2027 y el descubrimiento de un circuito complejo y potencialmente propenso a accidentes parece haber animado a las escuderías a limitar las novedades de cara al Gran Premio de España 2026 de F1.

Así, en el documento publicado por la FIA que recopila las evoluciones aerodinámicas declaradas por las escuderías, se constata que estas son reducidas tanto en número como en el impacto que se supone que deben producir.

Aunque las cuatro escuderías punteras llegan a Madrid con al menos una pieza nueva cada una, no todas constituyen, sin embargo, elementos de mejora del rendimiento puro.

En Mercedes, que aporta tres elementos inéditos, dos son específicos del circuito: por un lado, una aleta central del alerón trasero se reduce de tamaño y, por otro, se añade una aleta detrás del escape, con el fin de ajustar la relación entre carga aerodinámica y resistencia para las secciones de baja carga. Al mismo tiempo, se introduce una revisión en el nivel del "labio" delantero del tambor en el tren delantero, para mejorar el flujo de aire hacia la parte trasera.

Por el lado de Ferrari como de McLaren, solo cabe señalar una evolución. Para la Scuderia, se trata de un reperfilado del carenado del brazo superior de la suspensión trasera, con el fin de encontrar algo más de carga aerodinámica en esa zona precisa. Para la estructura de Woking, se han añadido elementos en el alerón trasero para mejorar la gestión del flujo de aire sobre el plano principal y los flaps.

Max Verstappen (Red Bull) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Para Red Bull Racing, por último, las dos novedades anunciadas están clasificadas en la categoría de evoluciones de "fiabilidad". Una concierne a la carrocería alrededor de los neumáticos traseros, que se desea más robusta para mantener el nivel de carga aerodinámica deseado; la otra consiste en un cambio de la geometría en la parte delantera del suelo (a la altura del "bib") para "eliminar el deterioro de la estructura y de las superficies aerodinámicas" ligado a la tensión sufrida por estas piezas.

Fuera del top 4, Alpine dispone en Madrid de un retoque en el suelo, con la incorporación de un elemento destinado a mejorar la carga aerodinámica favoreciendo una mejor distribución de la presión y una mejor gestión del flujo, tal como ilustra la foto principal del artículo.

En cuanto a Cadillac, introduce tanto un nuevo flap del alerón trasero (que dispone de un borde de fuga revisado para mejorar la carga aerodinámica y la estabilidad en diversas condiciones) como un nuevo deflector vertical a nivel del difusor (para mejorar el rendimiento aerodinámico y aumentar la carga en la parte trasera).

Williams, RB, Aston Martin Racing, Haas F1 y Audi no aportan ninguna novedad.