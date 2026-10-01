Reveladas las temibles mejoras de Mercedes para el GP de Bahréin en Malasia
Aquí están las primeras imágenes de la actualización que estrenará Mercedes este fin de semana en el circuito de Sepang. ¿Cuánto tiempo por vuelta valen?
Y ahora le toca a Mercedes. El equipo de Brackley ha llevado a Sepang el segundo paquete de actualizaciones tras el muy sustancioso que había debutado en Canadá, es decir, hace diez Grandes Premios.
El W17, incluso sin novedades (salvo unas pocas modificaciones para adaptar el coche a los circuitos), ha seguido ganando: se equivoca quien piense que el mérito es única y exclusivamente de la unidad de potencia, porque Mercedes ha presentado el monoplaza indiscutiblemente más competitivo en el conjunto de motor, chasis y aerodinámica.
En el GP de Bahréin trasladado a Malasia, Mercedes introduce una serie de novedades que, según Kimi Antonelli, deberían dar un salto de calidad medible en tres décimas de segundo: si las indicaciones de las simulaciones se respetan también en pista, el equipo líder de la F1 actual será capaz de marcar diferencias, incluso antes de que debute el motor mejorado por el ADUO previsto para Austin, es decir, dos carreras después de Sepang.
Mercedes W17: aquí está la nueva carrocería que reduce drásticamente la sección de los pontones
Photo by: Roberto Chinchero
La novedad más llamativa, entre las que ya se han visto en Sepang, es la de los pontones, que han sido completamente rediseñados: la carrocería del lateral, justo detrás de la entrada de los radiadores, desciende hacia el borde del fondo con una importante reducción de sección en favor de una menor resistencia al avance.
De esta manera, queda una porción inicial del sidepod que sirve para alejar del cuerpo del coche las pérdidas generadas por las turbulencias de las ruedas delanteras, pero luego la tendencia es retomar conceptos que en el pasado habíamos visto aparecer en el W11 y el W12, es decir, las criticadísimas flechas negra y plateada sin pontones o también llamadas zero-pods.
Los reglamentos de 2026 no aconsejan las extremizaciones de antaño, pero la idea de Mike Elliott, recién llegado a Alpine, ha mantenido cierta atención en Brackley: el rediseño del pontón también se asocia a una vistosa revisión del capó motor, con especial atención a la refrigeración.
Mercedes W17: las llamativas aberturas para la evacuación del calor en la nueva cubierta del motor
Photo by: Roberto Chinchero
Además de las branquias sobre el lateral, de hecho, hemos visto aparecer una rejilla de salidas verticales necesarias en una pista como la de Sepang, con altas temperaturas del aire y un nivel récord de humedad, pero también funcionales para preservar la fiabilidad de la unidad de potencia M17 E Performance, a veces aquejada en la refrigeración de la batería.
Los aerodinamicistas han querido reducir las dimensiones de la parte final del capó, conscientes de lo importante que es hacer más eficiente no solo el alerón trasero, sino, en general, el tren trasero, dado que se han rediseñado las cubiertas de carbono de los brazos de la suspensión trasera.
Nuevo también es el bargeboard, que muestra un flap vertical más marcado con dos elementos que crean un soplado: la intención es aumentar la carga local, pero también implementar el efecto out wash, visto que la superficie del borde del fondo ha crecido notablemente y el caudal del flujo destinado a alimentar el difusor ha aumentado.
Naturalmente, en el gran paquete habrá otras soluciones importantes que aún no se han visto y que les contaremos en cuanto tengamos imágenes adecuadas...
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