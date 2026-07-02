¿Mejores carreras gracias al "superclipping"? Russell está deseando correr en Silverstone

George Russell es uno de los pocos pilotos que espera con ilusión el Gran Premio de Gran Bretaña. Mientras que Fernando Alonso o Max Verstappen ya advierten de las consecuencias de la generación híbrida de 2026, el piloto de Mercedes se muestra de muy buen humor antes de su Gran Premio de casa.

"Silverstone va a ser genial", afirmó antes del fin de semana. "Sabíamos que, con estas normas para 22 pilotos, en algunos circuitos sería un poco más difícil".

"[Hay] en Silverstone", según la valoración del segundo clasificado en el Campeonato del Mundo, "600 000 aficionados a los que probablemente les da bastante igual la gestión de la energía. Por otro lado, los circuitos más exigentes en cuanto a energía, como Melbourne o China, han ofrecido carreras mucho más emocionantes que en el pasado en esos mismos circuitos"

Con ello, Russell se refiere, entre otras cosas, a las llamadas "carreras yo-yo". Debido a la escasa potencia de los actuales monoplazas de Fórmula 1 y al uso de la batería en distintos tramos del circuito, en Melbourne y Shanghái se produjeron duelos inusuales.

Algunos aficionados elogiaron estos duelos poco convencionales, mientras que otros describieron el espectáculo como algo artificial. Desde el inicio de la temporada, Russell se ha mostrado partidario de este tipo de espectáculo.

"No hay duda de que las carreras en circuitos con poca energía serán mejores", afirma. "Probablemente serán algo más caóticas, y eso también se puede ver como algo positivo. Pero, por supuesto, en una vuelta de clasificación no somos tan rápidos como en años anteriores".

En Silverstone, en comparación con las últimas jornadas de carrera, escasea especialmente la energía. Por ello, los pilotos deben intentar ahorrar tanta energía como sea posible incluso en tramos emblemáticos como Maggotts-Becketts-Chapel, para ganar tiempo a cambio en rectas como la Hangar Straight.

Alonso califica estas combinaciones antes del fin de semana como "estaciones de recarga", mientras que Verstappen, tras las primeras vueltas en el simulador, habla incluso de un circuito completamente diferente.

A la pregunta de si los monoplazas se sienten "horribles" esta temporada, el piloto de Mercedes responde: "Horrible es una palabra muy fuerte. Depende de lo que esperes. Sinceramente, por supuesto que me divierte pilotar los coches más rápidos con los motores más rápidos del mundo".

No obstante, Russell subraya que un monoplaza rápido no implica automáticamente que sea más divertido de conducir: "En mi carrera en la Fórmula 1, el Williams de 2020 fue probablemente el coche de carreras más rápido que he pilotado".

"Y nosotros", afirma el actual piloto de Mercedes, "no sumamos ni un solo punto en aquella época. ¿Me divertí con eso? Para nada. Y eso que mi vuelta en la clasificación de Silverstone de 2020 fue probablemente mucho más rápida que lo que voy a conseguir este sábado".

"Pero espero", añade Russell, "que este sábado me divierta más. Todos somos animales competitivos, todos queremos correr, queremos medirnos con nuestros rivales".

"Eso es lo que me encantaba de la Fórmula 2", subraya el campeón de Fórmula 2 de 2018. Antes de su debut en los Grandes Premios, Russell se hizo con el título en la antigua GP2, seguido muy de cerca por Lando Norris.

"Los tiempos por vuelta eran diez segundos más lentos que los que conseguimos ahora en la Fórmula 1. Y, como ya he dicho, este fin de semana habrá 600 000 aficionados aquí y no dirán: “Esto es horrible”".

"Creo", así concluyen las palabras del subcampeón del mundo, "que debemos mantener una actitud un poco abierta al respecto. Sí, creo que los mejores monoplazas de todos los tiempos fueron los de principios de la década de 2000, pero si cuentas el número de adelantamientos en una temporada, probablemente sean tantos como los que hay hoy en día en una sola carrera. Así que no podemos tenerlo todo".

Incluso sin "superclipping", gestión de la batería ni "lift-and-coast", Silverstone se ha considerado en los últimos años una garantía de carreras espectaculares. En 2025, Nico Hülkenberg consiguió su primer podio en la Fórmula 1, mientras que 2024 marcó la última victoria en casa de Lewis Hamilton con Mercedes.