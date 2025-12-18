Mekies admite que tal vez Red Bull pague un precio en el 2026 por el desarrollo 2025

Laurent Mekies en la etapa de los Cascos Dorados fue señalado por Andrea Stella como la persona que dificultó el final de temporada de McLaren . Si el título de Constructores estaba en el banco, no podía decirse lo mismo del de Pilotos, con Max Verstappen luchando con Lando Norris por el título hasta el último GP.

El director del equipo de Red Bull Racing, de hecho, no se arrepiente de nada y, de hecho, quiere destacar la sensacional remontada que acercó al holandés a su quinto título mundial...

"Después de la decepción de la noche en Abu Dhabi al perder dos puntos, para nosotros sería un error no mirar el increíble trabajo que Max hizo con el equipo en la segunda mitad del año.

"Creo que a pesar de los dos puntos que se nos escaparon , es histórico el camino con el que el equipo no quiso abandonar el reto del arco iris en esta reñida temporada 2025: no rendirse nunca es una característica Red Bull".

"Intentamos entender el coche hasta el final, no queríamos parar los desarrollos, y todo esto, quizás, costará dinero el año que viene, pero para nosotros era importante ir buscando el límite del coche".

"Felicito a las 2.000 personas de Milton Keynes que no quisieron rendirse, luego reconozco que Andrea (Stella) y su equipo fueron más buenos y nos involucraron en una bonita batalla hasta el final".

¿Qué te llamó la atención cuando llegaste a Red Bull Racing, después de haber vivido otras experiencias importantes como la de Ferrari?

"Fue un privilegio increíble pasar de una familia extraordinaria como era para mí la Ferrari, a otra familia increíble como la Red Bull. Quizás lo más sensacional de este equipo es la capacidad de asumir riesgos para llevarlo todo al límite.

"Y se trata de decisiones que no son nunca gratuitas: es fácil decir que asumo riesgos, pero luego ocurre que sales herido. Y puedo decir que nos hemos hecho daño muchas veces este año incluso en la segunda parte del campeonato que fue en remontada. Puede que recuerden Budapest, Zandvoort o el sábado de Brasil. Pero todo esto forma parte de la manera en que nos gusta ir a disputar las carreras. Es algo que nos impulsa a ser apasionados de ese bello deporte, que nos hace despertar por la mañana ante un nuevo reto.

En todo esto, no se puede olvidar el valor de Super Max. ¿Cómo es trabajar a su lado?

"Max es más extraordinario fuera del coche que dentro. A estas alturas todos le conocemos cuando está en el cockpit, sabemos lo competitivo que es siempre, pero tengo que decir que fuera del coche es aún más increíble. Verstappen es uno de los que nunca deja de vivir por este deporte: le llamas a el lunes por la mañana después del GP para preguntarle si ha vuelto bien a casa, si todo va bien en familia y él responde: estoy terminando una carrera en el simulador, te llamo más tarde'.

O está conduciendo otro coche...

"Si le dejas un fin de semana libre, le encontrarás dando vueltas por algún sitio en cualquier tipo de coche". Max es un gran apasionado de nuestro deporte, quizás más que muchos de nosotros y es un bello ejemplo de lo que nos hace amar este deporte. A pesar de su fama, sigue apegado al aspecto más puro de este deporte.