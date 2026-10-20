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Mekies bajo la lupa: ¿En qué se diferencia su liderazgo en Red Bull del de Horner?

Después de extender los contratos de Max Verstappen e Isack Hadjar, Red Bull también apostó por la estabilidad en su liderazgo. Laurent Mekies seguirá al frente del equipo durante otros cinco años, pero ¿qué tan importante fue su papel en la reciente recuperación?

Ronald Vording

Publicado: 20 oct 2026, 9:05

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El hecho de que Laurent Mekies seguirá como jefe de equipo de Red Bull por más tiempo no sorprende demasiado. De hecho, es uno de esos anuncios de la Fórmula 1 que uno casi había olvidado que aún faltaba hacer, y quizá ese sea el mayor elogio que Mekies podía recibir, especialmente teniendo en cuenta que su tarea estaba lejos de ser sencilla.

En primer lugar, el francés tenía que suceder a Christian Horner, que había sido la cara de Red Bull en la F1 durante 20 años. Reemplazar a un nombre tan importante no es una tarea fácil en sí misma. Hay un listón muy alto que alcanzar, tanto interna como externamente, y ese no siempre es el momento ideal para asumir el cargo. Se ve en otros ámbitos: basta mirar a Manchester United, donde los años posteriores al ilustre reinado de Sir Alex Ferguson estuvieron marcados por el caos.

Es cierto que Ferguson no fue despedido —se retiró— por los motivos por los que lo fue Horner, con todos los hechos conocidos que lo precedieron. Cada situación es diferente, pero eso solo subraya que reemplazar a un líder exitoso y de larga trayectoria está lejos de ser una tarea sencilla para quien debe tomar el relevo después.

Además, Mekies no llegó al entorno más fácil en julio del año pasado. De acuerdo, el equipo se había separado de Horner, pero la prolongada lucha de poder había dejado claramente su huella en la estructura. A eso se suma que el panorama deportivo tampoco era bueno —lo que, según la explicación oficial, fue lo que finalmente le costó el puesto a Horner—, y así se entiende el contexto inestable en el que Mekies tuvo que empezar.

Lo primero que hizo bien fue llegar de una manera muy modesta y no hacer demasiado. Esa última parte puede sonar extraña —hacerlo bien por no hacer mucho—, pero ese enfoque ha demostrado ser importante. Mekies no entró como un elefante en una cristalería, ya que dedicó las primeras semanas principalmente a observar. Cuando en sus sesiones con los medios le preguntaban por los cambios que había hecho o por su influencia en el equipo, Mekies insistía una y otra vez en que las primeras semanas no se trataban en absoluto de eso: se trataban de observar, conocer a la mayor cantidad posible de empleados y, sobre todo, escuchar.

Una frase que se repetía en esas respuestas, hasta el punto de que casi se podía anticipar, era: "Creemos que ya tenemos los mejores talentos en nuestro equipo. Yo solo quiero asegurarme de que tengan todo lo que necesitan para sacar el máximo de sus habilidades".

Mekies reemplazó a Horner el año pasado, después de haber sido jefe del equipo hermano Racing Bulls.

Photo by: Red Bull Content Pool

Por supuesto, ayudó a su imagen que los resultados mejoraran poco después de su llegada: Max Verstappen ganó la sprint en Spa y terminó en el podio en todos los grandes premios después del receso de verano. Pero también en ese aspecto Mekies hizo lo correcto: se mantuvo modesto y no se atribuyó ningún mérito.

A primera vista, uno diría que eso era completamente lógico, dado que planificar mejoras es un proceso largo y las piezas nuevas ya estaban en camino mucho antes de que él asumiera. Dicho esto, Verstappen reveló recientemente que el giro de 2025 no tuvo tanto que ver con piezas nuevas, sino con un avance en términos de puesta a punto y de cómo podía utilizarse el RB21, de una manera que Red Bull había considerado imposible durante mucho tiempo.

Casi todo le salió bien a Red Bull en la segunda mitad de 2025, y naturalmente es ‘fácil’ trabajar en esas circunstancias —entre comillas, porque nada en la F1 es fácil—, pero al comienzo de este año Mekies enfrentó verdaderos vientos en contra y tuvo que lidiar con los desafíos reales de dirigir un equipo grande.

Qué tan exitosa terminará siendo la etapa de Mekies, y cómo se comparará con la de su exitosísimo predecesor Horner, aún está por verse, pero la evaluación intermedia es cautelosamente positiva

El equipo rindió por debajo de lo esperado tras el cambio reglamentario, pero no de la manera que muchos habían previsto. Después de todo, todos habrían entendido si el DM01, el primer producto de Red Bull-Ford Powertrains, se hubiera quedado corto. Pero la realidad fue distinta. Ese motor estaba bien —excelente, incluso, según las mediciones de la FIA—, pero Red Bull sufría claramente del lado del chasis.

Así como todo se vuelve más fácil en los buenos momentos, el efecto bola de nieve también funciona en la dirección contraria. Cuando las actuaciones decepcionan, entran en juego otras fuerzas y vuelve a aparecer esa pregunta inevitable. Casi se puede poner el reloj en hora con ella. ¿Se queda o se va? En otras palabras, el futuro de Verstappen volvió a convertirse en un gran tema de conversación en el paddock.

Después de que se anunciara su extensión de contrato en Zandvoort, el neerlandés reveló que había estado mucho más cerca de retirarse de la F1 que de cambiar de equipo, pero Mekies igualmente tuvo que responder cada semana preguntas sobre los interminables rumores de McLaren. Dado su pasado como ingeniero, difícilmente habrá sido su actividad favorita —Horner estaba más dispuesto que Mekies a usar frases contundentes para derribar rumores—, pero aun así lo manejó a su manera.

El anuncio sobre Mekies llega después de la confirmación de Verstappen y Hadjar para 2027.

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Conseguir la firma de Verstappen en un nuevo acuerdo no fue únicamente un logro de Mekies —una decisión así siempre depende del panorama general—, pero aun así puede considerarse su victoria más importante hasta ahora. El francés habla a menudo de construir un nuevo ‘ciclo ganador’ después de los años de títulos anteriores con Sebastian Vettel y Verstappen, pero para construir ese nuevo ciclo es crucial retener uno de los bloques más importantes de todo el conjunto: el líder del equipo al volante.

Si eso no hubiera salido bien, Mekies habría tenido que empezar prácticamente de cero todo su proceso de reconstrucción, y Red Bull habría tenido que reinventarse con otro piloto. Dicho esto, Mekies sigue lidiando con un equipo en transición entre bastidores, no menos por la inminente salida de Gianpiero Lambiase a McLaren. Pero también se han dado pasos en ese frente, con la continuidad de Tom Hart —que ya estaba camino a Williams— y la contratación de Tom McCullough procedente de Aston Martin.

Esto también refleja la filosofía de Mekies: la creencia de que Red Bull ya tiene mucho talento dentro del equipo no era solo un discurso vacío. No, es algo que ha llevado a la práctica. Promover gente internamente siempre ha sido el plan A. No se trata de traer una estrella para dar un golpe de efecto, sino de mirar de manera racional si el candidato adecuado quizá ya está trabajando dentro del equipo. "Pero tampoco tenemos miedo de atraer talento de otros lugares del pitlane, si sentimos que necesitamos un conjunto de habilidades específico", agregó Mekies.

Qué tan exitosa terminará siendo la etapa de Mekies, y cómo se comparará con la de su exitosísimo predecesor Horner, aún está por verse, pero la evaluación intermedia es cautelosamente positiva. Y es precisamente esa evaluación la que hace que esta extensión de contrato sea una decisión obvia.

Dos cosas destacan en esa evaluación: su calma y su enfoque aparentemente apolítico, quizá ligado a su formación de ingeniero, exactamente en línea con lo que Horner describió como un nuevo tipo de jefe de equipo en su reciente entrevista con Autosport. Y, en segundo lugar, el hecho de que Red Bull haya logrado revertir comienzos de temporada difíciles en dos ocasiones ya.

Por supuesto, el equipo técnico liderado por Pierre Wache merece la mayor parte del crédito por eso, pero la contribución de Mekies seguramente debe ser algo mayor que el ‘cero por ciento’ que siempre afirma. Ese último punto, por cierto, destaca un tercer factor que no le hace ningún daño internamente: la modestia antes mencionada fue bien recibida, especialmente después de que algunos dentro de Red Bull —con razón o sin ella— sintieran que Horner había acumulado demasiado poder tras la muerte de Dietrich Mateschitz.

Al igual que en 2025, Red Bull tuvo un comienzo lento en 2026 antes de que las mejoras introducidas a mitad de temporada propiciaran un resurgimiento en la recta final del año.

Photo by: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images

Pese a todo esto, Red Bull todavía no está donde quiere, y Mekies es el primero en reconocerlo. Las victorias recientes son buenas, pero el listón está más alto que eso, y para un equipo grande como Red Bull, el listón debe estar más alto.

"De la misma manera en que me niego a aceptar un elogio, puedo garantizar que mañana pueden venir a Milton Keynes e intentar elogiar a cualquiera de nuestros chicos. Van a reaccionar exactamente de la misma forma. Los van a mirar y les van a decir: ¿De qué están hablando? Esto no funcionó y aquello tampoco, y tenemos que corregirlo", dijo Mekies después de la victoria de Verstappen en Singapur.

"Eso es lo que encontrarán del lado del chasis, eso es lo que encontrarán del lado de la unidad de potencia y eso es lo que encontrarán en cualquiera de las funciones de apoyo. Nos llevamos la doble victoria. La celebraremos con el equipo, porque es un logro fenomenal, pero solo estamos enfocados en lo que nos separa de la próxima".

El objetivo para los cinco años de su extensión de contrato es claro: ver si las bases que se están sentando ahora son realmente lo bastante buenas para un nuevo ‘ciclo ganador’

En ese sentido, todavía queda mucho trabajo por hacer —como enfatizan tanto Mekies como Verstappen—, pero la calma ha vuelto a Red Bull. Y quizá, más allá de todo lo que ocurre en la pista, ese sea el logro más importante de su año y medio al mando. Mekies ha ayudado a llevar al equipo de regreso a aguas más tranquilas, y eso era exactamente lo que la estructura necesitaba después de un período extremadamente turbulento.

La manera en que lo ha hecho es, en cierto sentido, un reflejo de cómo Mekies lleva adelante sus sesiones con los medios los domingos después de una carrera: los micrófonos siempre están prolijamente colocados frente a él, pero el francés no es de gritar las cosas a los cuatro vientos. En cambio, prefiere mantener todo en calma, con serenidad, de manera cercana y al punto. Exactamente de la forma en que ha guiado a Red Bull hacia varias victorias y hacia aguas más tranquilas durante el último año y medio, manteniendo también la calma en los momentos más difíciles.

El objetivo para los cinco años de su extensión de contrato es claro: ver si las bases que se están sentando ahora son realmente lo bastante buenas para un nuevo ‘ciclo ganador’. No hay garantías, pero con Verstappen, Hadjar y Mekies todos con contratos a largo plazo, Red Bull parece tener aquello que tanto ansiaba después de la lucha de poder: estabilidad y calma dentro del equipo. Y eso, como mínimo, parece un comienzo prometedor.

¿Podrá Red Bull disputarle el título de 2027 a Mercedes?

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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