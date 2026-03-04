Mekies: los pilotos pueden marcar la diferencia "más que antes" en la F1 2026

La nueva generación de autos de Fórmula 1 ya ha generado bastante debate en el paddock. Entre otros, el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen, se mostró crítico con el carácter de los coches y con los numerosos sistemas que sustituyen parte de la pureza de las carreras. Su jefe de equipo, Laurent Mekies, entiende las críticas del neerlandés, pero no espera que el papel del piloto se reduzca; al contrario.

"Más que antes", respondió Mekies en una entrevista exclusiva con Motorsport.com ante la pregunta de si los pilotos en 2026 todavía podrán marcar la diferencia. Señala dos factores importantes. En primer lugar, los nuevos autos son más lentos en las curvas y más rápidos en las rectas. Eso significa que una mayor parte del tiempo de vuelta se pasa en curvas, precisamente donde el talento y la sensibilidad marcan la diferencia. "El tiempo limitado por el agarre es mayor que el año pasado", explica. "Eso le da al piloto más margen para dejar hablar a su talento."

A esto se suma que la técnica es considerablemente más compleja que antes. Especialmente en el ámbito de la gestión de energía se le exige más al piloto, algo que precisamente incomoda a Verstappen. Mekies lo ve de manera algo distinta. Según él, será un desafío extraer el máximo potencial del conjunto, pero eso también tiene sus ventajas.

"La interacción entre la unidad de potencia, el uso de la batería y las decisiones estratégicas hace que el trabajo en el cockpit sea más intenso. El piloto en el cockpit puede marcar más la diferencia que en la temporada pasada", advirtió.

¿Una Fórmula 1 sobrerregulada?

Además del debate entre los pilotos sobre la técnica y los numerosos sistemas y botones nuevos en el volante, entre los equipos de F1 también surge la pregunta de si el reglamento actual no contiene demasiadas zonas grises.

La FIA, con un pequeño equipo de expertos, ha elaborado un conjunto de reglas muy complejas, en las que once equipos con cientos de ingenieros intentan encontrar vacíos. Luego cada equipo presenta su propia interpretación del reglamento para posteriormente cuestionar la interpretación de los demás. Esto conduce a protestas y modificaciones. La pregunta, por tanto, es si no existe un desequilibrio de poder entre la federación y los equipos.

Mekies matiza esa visión. "Cuanto más restrictivas son las reglas, más zonas grises se revelan", afirma el francés. "Un reglamento más abierto podría reducir el número de disputas de interpretación, pero eso conlleva otros riesgos. Más libertad puede conducir a mayores costos —algo que choca directamente con el tope presupuestario— y posiblemente a mayores diferencias en la grilla".

Según Mekies, en última instancia no se trata del número de ingenieros en la FIA en comparación con los equipos, sino de la naturaleza misma del reglamento. "Solo hay que prohibir aquello que realmente se puede controlar", sostiene. Con ello aboga implícitamente por un enfoque pragmático: reglas claras, pero con una aplicabilidad realista.