Red Bull ha vuelto. Ya no es solo una sensación alimentada por las últimas victorias de Max Verstappen, sino una valoración que se ve respaldada por las prestaciones mostradas por el monoplaza de Milton Keynes en circuitos de características muy diferentes. Baku, Sepang y Singapore han arrojado el mismo veredicto: Red Bull ha vuelto a disponer de un paquete capaz de aspirar a la victoria en cualquier condición. Una transformación significativa respecto a la primera parte de la temporada, cuando la competitividad del equipo había estado condicionada por las características de cada trazado.

También lo han reconocido sus rivales. George Russell, en particular, ha señalado a Red Bull como la nueva referencia técnica de la Formula 1. Una investidura que Laurent Mekies acoge sin ocultar la satisfacción por los progresos realizados, pero acompañándola de una consideración destinada a adquirir un peso importante en las próximas semanas: justo en el momento en que ha vuelto a la cima, el equipo ha concluido su programa de desarrollo del monoplaza de 2026.

“El dato objetivo es que en las últimas tres carreras hemos tenido el ritmo para ganar y, de hecho, hemos ganado dos de tres - explicó el team principal - por primera vez esta temporada hemos tenido la velocidad necesaria para aspirar al triunfo. Los tres circuitos son lo suficientemente distintos entre sí como para pensar que el monoplaza puede ser competitivo también en otros tipos de pista. Es lo que pensamos también nosotros, teniendo en cuenta lo que hemos demostrado”.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Es una admisión importante, porque certifica la superación de uno de los principales límites que encontró Red Bull durante el campeonato. El monoplaza se ha vuelto más versátil y, sobre todo, parece haber alcanzado una ventana de funcionamiento que permite a Verstappen expresar su potencial en pistas diferentes.

El problema, en todo caso, es entender cuánto tiempo podrá mantenerse esta situación. Mekies no olvida lo rápido que han cambiado las relaciones de fuerzas durante la temporada y, sobre todo, es consciente de que sus rivales aún no han agotado sus posibilidades de desarrollo.

“Nada se puede dar nunca por sentado. Este año hemos visto muchísimos ejemplos. McLaren encadenó victorias consecutivas, para luego atravesar una fase más difícil. Mercedes tuvo periodos de gran dominio, seguidos por otros en los que encontró mayores dificultades. Cada fin de semana es una batalla para lograr extraer todo el potencial del monoplaza. Si lo conseguimos, creemos que podemos luchar por la victoria”.

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Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Red Bull detiene los desarrollos, sus rivales no

Es aquí donde emerge un aspecto singular de la situación actual. Red Bull ha empleado buena parte de la temporada en recuperar competitividad, pero justo cuando parece haber alcanzado la cima ha decidido no introducir más actualizaciones sustanciales. Una elección ligada a la necesidad de concentrar los recursos en el proyecto 2027, que sin embargo podría exponer al equipo al regreso de sus rivales.

“Hemos completado nuestro programa de actualizaciones para esta temporada" - confirmó Mekies -"las actuales relaciones de fuerzas podrían cambiar muy rápidamente si algunos, o muchos, de nuestros rivales introdujeran nuevos desarrollos”.

No se trata de una hipótesis remota. Andrea Stella ya ha anunciado la llegada de actualizaciones de McLaren en las próximas dos carreras, mientras que también Ferrari se prepara para introducir novedades en Austin. Red Bull, en cambio, afrontará la última parte del mundial apostando básicamente por el material ya disponible.

"No, no" - respondió Mekies a la pregunta sobre una posible reacción a los desarrollos de McLaren - "no habrá actualizaciones sustanciales en el monoplaza. Pero esto no significa que vayamos a dejar de trabajar intensamente para mejorar. Seguiremos empujando al máximo y aprovechando cada carrera que queda para aprender algo útil, tanto para esta temporada como para la próxima”.

La distinción es importante. Interrumpir el desarrollo aerodinámico no significa renunciar a buscar rendimiento. El trabajo continuará en la optimización del paquete existente, en la comprensión del comportamiento del coche y en la capacidad de aprovechar su potencial en las diferentes condiciones. Un camino que también adquiere un valor estratégico de cara al próximo campeonato.

“Hemos concentrado nuestros recursos en 2027, pero creemos que todavía hay muchísimo que aprender del monoplaza de 2026 y que estos conocimientos pueden sernos útiles para el próximo año”, subrayó Mekies.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La fuerza de un equipo que no se conforma

Detrás de la recuperación de Red Bull también hay un método de trabajo en el que el director del equipo insiste especialmente. Mekies quiso reconocer la contribución de los grupos técnicos dirigidos por Pierre Waché y Ben Hodgkinson, subrayando cómo el progreso ha sido el resultado de un trabajo conjunto que ha implicado chasis y unidad de potencia.

Pero hay otro aspecto que emerge de sus palabras. Incluso después de un fin de semana en el que Verstappen logró dos poles y dos victorias, dentro del equipo la atención ya está puesta en los aspectos que no funcionaron.

“Tenemos un enfoque de sinceridad absoluta, casi brutal. No ocultamos nada cuando se trata de buscar el siguiente margen de mejora en el tiempo por vuelta. Si intentaran felicitar a cualquiera de nuestros chicos, probablemente les respondería enumerando todas las cosas que aún no funcionan y que debemos solucionar”.

En esta filosofía también se encaja la contribución de Verstappen, a quien Mekies considera una referencia fundamental no solo por sus prestaciones en pista, sino también por su capacidad para orientar el trabajo de los ingenieros.

“Su sensibilidad técnica es extraordinaria. Probablemente no tiene igual. Posee la capacidad de identificar con gran precisión lo que está limitando el rendimiento del monoplaza. Por desgracia, esto no significa que, cuando nos señala un problema, tengamos inmediatamente una solución disponible. Pero al menos sabemos cuál es el problema. Y es una ayuda enorme para el equipo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alessandro Giberti / Anadolu via Getty Images

Red Bull se presenta así a la fase final del mundial con una certeza y una incógnita. La certeza es haber recuperado una competitividad que le permite afrontar cada fin de semana con el objetivo de la victoria. La incógnita riguarda la capacidad de defender este nivel mientras sus rivales seguirán desarrollando sus propios monoplazas.

Austin representará el primer banco de pruebas de este nuevo enfrentamiento. Por un lado, una Red Bull que por fin ha encontrado el camino correcto; por el otro, equipos que intentarán modificar los equilibrios mediante las últimas actualizaciones de la temporada. Mekies sabe que la ventaja adquirida no constituye una garantía. Y quizá sea precisamente esta conciencia, más aún que las victorias, lo que explica por qué en Milton Keynes nadie parece dispuesto a conformarse.