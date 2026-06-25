Por qué hay que prepararse para un mercado de pilotos de F1 con sorpresas

Si todo va bien, la versión veraniega y contractual de Santa Claus podría traer una auténtica y genuina 'silly season' este año. Hay un buen puñado de pilotos de Formula 1 que llegarán al final de sus acuerdos al término de esta temporada, lo que les da pie a ellos y a sus equipos para jugar al aparentemente bienal juego de quedarse o arriesgarse.

Puede que esto haya sido deliberado: los pilotos querían ver quién aparecería en 2026 con la mejor maquinaria, y luego proceder a maniobrar para conseguir esos mismos asientos en la parrilla. Probablemente sea seguro asumir que los equipos equipados con motor Mercedes han tenido dificultades para abrir sus puertas principales, con los CV de los pilotos metidos entre folletos de comida para llevar y cupones de 20% de descuento en tu próximo pedido de Domino's sobre el felpudo de bienvenida.

Lograr claridad respecto a la situación contractual de cada piloto es difícil, dado que a los equipos modernos les gusta anunciar a sus pilotos con acuerdos "multianuales", adornados con cláusulas de rendimiento y opciones que ofrecen tanto al piloto como al equipo ciertas palancas de las que tirar. ¿Decepcionado con un piloto? El subapartado 41.3.2 establece que, si no logra sumar más de 20 puntos o se olvida de llevar una bandeja de repostería a la oficina en el cumpleaños del director de RR. HH., puede ser despedido y reemplazado por alguien más competitivo, o más en sintonía con los aniversarios laborales. Es una especie de pantano de jerga legal incluso en el mejor de los casos.

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Se podría decir que la silly season -ese momento del año en que empiezan a sonar rumores sobre el futuro de los pilotos y los equipos- ya ha comenzado. Dado que la visión de Max Verstappen sobre la F1 sigue vacilando según los caprichos de la política, existe una posibilidad nada desdeñable de que se marche al final de 2026. Se dice que Red Bull tiene la vista puesta en sacar a Oscar Piastri de la alineación de McLaren si Verstappen se va, aunque el australiano niega que haya tenido lugar conversación alguna.

Se dice que los contratos solo valen el papel en el que están escritos, suponiendo que las hojas A4 grapadas también valgan lo que sea que incluya la cláusula de indemnización en la letra pequeña. Se sabe que Pierre Gasly está ligado a Alpine hasta finales de 2028, Lewis Hamilton declaró recientemente que tiene contrato para el próximo año en Ferrari, y Charles Leclerc ha acaba de firmar una nueva extensión de su contrato. El acuerdo de Verstappen dura hasta finales de 2028, aunque con cláusulas de salida, y Piastri y Lando Norris tienen las palancas multianuales incorporadas a sus contratos con McLaren.

Todo lo demás está abierto, incluso en el dominante líder de 2026, Mercedes. A Toto Wolff le gusta mantener a sus pilotos alerta con contratos de un año, aunque sería totalmente sorprendente que George Russell o Kimi Antonelli se fueran a otro lugar… particularmente porque Mercedes gestiona sus asuntos. Negociar contigo mismo tiende a hacer la vida un poco más fácil, al fin y al cabo.

Alonso asegura que decidirá su futuro este verano. ¿Podrá Aston Martin lograr el progreso necesario para convencerlo de quedarse? Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Se entiende que Carlos Sainz tiene un acuerdo 2+2 con Williams, y el equipo de Grove estará dispuesto a mover cielo y tierra para retenerlo tanto como lo estuvo para ficharlo en primer lugar. ¿Persistirán Audi y Haas con la continuidad y llevarán sus parejas de pilotos a una tercera temporada? ¿Ha convencido la forma reciente de Franco Colapinto a Alpine para buscar una segunda temporada completa?

Y luego está el elefante en la habitación: el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin. El bicampeón dice que decidirá su futuro en el verano europeo, aunque ha dejado entrever que solo quiere dejar la F1 cuando se 'sienta lento', creyendo que todavía está en su mejor nivel.

El nacimiento de su primer hijo podría cambiar eso, y podría decidir en ese momento que tiene menos paciencia para cerrar la clasificación. Probablemente dependa de que Aston Martin demuestre un progreso tangible.

Los pilotos actuales podrían mirar sus contratos, mirar a Aston Martin y pensar: "¿Sabes qué? Estoy bien"

Si Alonso se fuera, ¿quién lo reemplazaría? Los pilotos actuales podrían mirar sus contratos, mirar a Aston Martin y pensar: "¿Sabes qué? Estoy bien", pero aquellos que salieron perdiendo en los ciclos de contratos anteriores podrían saborear la oportunidad de al menos pilotar un coche de F1. Me pregunto si un tal Sr. Y. Tsunoda ha registrado su posible interés…

Podría mirar fuera de la F1, por supuesto. El piloto reserva Jak Crawford ya forma parte de la plantilla, y el producto de desarrollo Mari Boya está compitiendo en F2, aunque el inicio de año ha sido un poco difícil para el hijo de un propietario de supermercados. Pero quizá el atractivo de Adrian Newey y un poco de dinero podría persuadir a uno de los habituales actuales para considerar el cambio.

Por el momento, la silly season parece estar a merced de las decisiones de Verstappen, o al menos de las decisiones de quienes se oponen a cambiar el sesgo de la unidad de potencia para 2027. Si se fuera, abriría por completo el mercado de pilotos; ¿a quién ficharía McLaren si Piastri realmente cambiara de equipo? Seguro que hay algunas sorpresas por llegar.

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