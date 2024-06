Mercado de pilotos de F1: ¿Quién podría sustituir a Ocon en Alpine en 2025?

El anuncio de que Ocon dejará su asiento se produjo una semana después de que el francés provocara una colisión con su compañero de equipo, Pierre Gasly, durante la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco. El director del equipo Alpine, Bruno Famin, advirtió que "habría consecuencias", y muchos esperaban incluso que el equipo tenga un cambio en la alineación de pilotos para el Gran Premio de Canadá.



Se entiende que la decisión de separarse de Ocon no se basó enteramente en el accidente de Mónaco, pero tuvo un impacto en la decisión final del equipo. El contrato del piloto de 27 años expiraba al final de esta temporada, por lo que su asiento será uno de los varios que aún están en disputa para 2025.



Ocon se unió al entonces equipo Renault en 2020, consiguiendo su única victoria al año siguiente en el GP de Hungría y dos podios más durante su tiempo con el equipo con sede en Enstone. En un anuncio en la plataforma de medios sociales X, Ocon dijo : "Me siento increíblemente afortunado y privilegiado de haber logrado las cosas que hice con este equipo, desde mi primer podio hasta mi primera victoria en la Fórmula 1. Estos logros fueron realmente sueños hechos realidad". "



Ocon ha dicho que anunciará sus planes de futuro "muy pronto", pero que seguirá corriendo para Alpine hasta final de año. Se desconoce cuál será su próximo movimiento, aunque se dice que Haas está interesado en Ocon como compañero de equipo experimentado junto con el posible fichaje del novato Oliver Bearman.



También se cree que Ocon está considerando la posibilidad de firmar por Sauber si Carlos Sainz decide rechazar la oferta de la futura escudería Audi. El piloto saliente de Ferrari está sopesando opciones, entre ellas Audi y Williams.



Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, es probable que Alpine renueve su contrato con Gasly, compañero de equipo de Ocon, para la próxima temporada.

¿Quién podría sustituir a Esteban Ocon en Alpine?

Alpine buscará ahora quién puede sustituir a Esteban Ocon para la temporada 2025. Al día de hoy, todavía quedan 9 asientos disponibles en la parrilla, ya que los contratos de muchos pilotos expiran a finales de año.

Jack Doohan

Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Equipo actual: Alpine (piloto reserva)

Mejor posición en el Campeonato de F2: 3º (2023)

Uno de los candidatos más probables para sustituir a Ocon es el piloto reserva del equipo, Jack Doohan. Hizo su debut en monoplazas en 2018 en el Campeonato Británico de F4, encadenando su temporada completa en la F4 Británica con apariciones en los campeonatos Italiano y ADAC de Fórmula 4 ese mismo año. Progresó a la F3 Asiática y a la Euroformula Open en 2019, terminando segundo y 11º respectivamente.



Doohan se unió a la alineación de HWA Racelab en la Fórmula 3 en 2020, pero tuvo problemas en esa primera temporada, obteniendo un mejor resultado de 11º y sin sumar puntos, antes de pasar a Trident el año siguiente y llevarse a casa el segundo lugar en la clasificación de pilotos junto con tres victorias. El piloto de 21 años se pasó a la F2 y compitió durante dos temporadas completas, en las que logró seis victorias y 11 podios.



En 2022, Doohan logró el tercer puesto en el campeonato, con tres victorias en Hungría, Bélgica y Abu Dhabi.



Doohan se unió a Alpine en 2022, cuando entró a formar parte de la academia del equipo, lo que incluyó probar el coche de F1. En 2023, durante su último año en la F2, el australiano fue anunciado como piloto reserva de Alpine y participó en pruebas de conducción durante toda la temporada, incluyendo sesiones de entrenamientos en los grandes premios de Ciudad de México y Abu Dhabi.



Desde entonces, se ha centrado por completo en la temporada 2024 con Alpine, que incluye pruebas con el A522 y ensayos en simulador, para ayudar al equipo a introducir mejoras en el coche.

Foto de: Alexander Trienitz

Equipo actual: Alpine en el WEC

Carreras de F1: 43

Puntos en F1: 12

Mejor posición en el Campeonato de F2: 1º (2020)

Campeonatos ganados: Campeonato de Europa de F3 (2018), Campeonato de F2 (2020)

Mick Schumacher podría tener una segunda oportunidad de conseguir un asiento en la Fórmula 1 gracias a sus conexiones con el equipo Alpine. Schumacher es actualmente el piloto reserva de Mercedes y McLaren y ha mantenido el papel desde el inicio de la temporada 2023.

El piloto alemán ganó carreras en la Fórmula 4 y fue campeón tanto en la F3 Europea en 2018 como en la F2 en 2020. El hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher se unió entonces al equipo Haas F1 antes de ser descartado al final de la temporada 2022.

Schumacher tuvo dos temporadas decepcionantes con el equipo estadounidense, donde solo sumó puntos en dos carreras en 2022. Fue incapaz de alcanzar el top 10 en el resto de sus participaciones, lo que incluyó un total de cinco abandonos.

Desde entonces, Schumacher ha trabajado con Alpine, probando su prototipo de Resistencia en 2023, antes de ser fichado para unirse a la clase Hypercar 2024 del Campeonato del Mundo de Resistencia para el equipo con sede en Enstone.

Tras el anuncio, Schumacher declaró: "Comienza un nuevo capítulo para mí con Alpine en la categoría Hypercar del WEC. El coche es impresionante y estoy impaciente por empezar. He crecido con monoplazas, así que conducir un coche con cabina cerrada y ruedas cubiertas es una gran oportunidad para perfeccionar mis habilidades al volante".

"Las carreras de resistencia son un nuevo reto para mí, y estoy seguro de que compartiremos grandes momentos juntos el año que viene con Alpine".

Zhou Guanyu

Foto: Sauber

Equipo actual: Sauber

Carreras F1: 52

Puntos F1: 12

Mejor posición en el Campeonato de F2: 6º

Títulos de campeonato: Campeonato Asiático de F3 (2021)

Zhou Guanyu también ha sido vinculado a un posible traslado a Alpine, ya que su contrato con Sauber expira al final de la temporada 2024. Sauber ya ha contratado a Nico Hulkenberg para uno de los asientos de la escudería para la próxima temporada, pero aún no ha anunciado cuál de sus dos pilotos actuales permanecerá en el equipo, si es que lo hace alguno de ellos.

El piloto chino es un antiguo miembro de la Academia Alpine, sirviendo como piloto de pruebas para el equipo en 2020 y 2021. Ha tenido unos años bastante decepcionantes en la F1, donde ha terminado 18º en el campeonato en los dos últimos años y ha conseguido solo seis finales en los puntos en 52 salidas.

Antes de subir a la Fórmula 1, Zhou pasó tres años en F2, antes de ganar el campeonato en la F3 Asiática en 2021.

Pilotos de F1 sin asiento a finales de 2024

Foto de: Ferrari

Todavía queda la mitad de la actual parrilla de F1 sin asiento de cara a la próxima temporada, que podría estar considerando un posible traslado a Alpine. Entre los pilotos cuyos contratos expiran a finales de año se encuentran: