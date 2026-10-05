El Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, que ya llevaba retraso debido a la lluvia, se retrasó aún más porque varios coches avanzaban a paso de tortuga y se calaban durante la vuelta de formación, antes incluso de que la carrera hubiera comenzado. La carrera de Sepang se retrasó más de 90 minutos, lo que dejó a los aficionados a la Fórmula 1 contemplando un circuito vacío mientras la FIA se apresuraba a enviar una actualización de software. El subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord, cree que este es un ejemplo de por qué la F1 debería buscar la simplificación, y califica los monoplazas de "endemoniadamente complejos".

Las unidades de potencia introducidas en virtud del reglamento de 2026 han sido objeto de duras críticas por parte de aficionados y pilotos, a quienes rápidamente les ha disgustado la forma en que se gestiona la potencia entre el motor de combustión interna y el MGU-K. Pero el fin de semana de carrera en Malasia fue la gota que colmó el vaso para los aficionados, ya que algunos de sus pilotos favoritos avanzaban a duras penas por el circuito antes incluso de que la carrera hubiera comenzado.

Lord, cuyo equipo lidera la clasificación de constructores gracias a una potente unidad de potencia, advierte de que el campeonato debería alejarse de sistemas tan complejos.

"Esto demuestra que la Fórmula 1 es realmente difícil", afirmó tras la caótica primera vuelta. "Y que cuando nos encontramos con situaciones que no hemos vivido antes... Supongo que hay una razón por la que hacemos pruebas antes de correr, y esa era una situación no probada, una situación inédita.

"Así que sabemos que estos coches son endiabladamente complejos, que las normas que los rigen son endiabladamente complejas y que, ya sabes, incluso ahora, en la carrera 15 o 16, todavía podemos vernos sorprendidos por ciertos aspectos de los mismos. Por eso creo que la línea general de cara al futuro debe ser una mayor simplificación, en lugar de una mayor complejidad.

"Lo que ha ocurrido hoy creo que ha sido una nota al margen en lo que, por lo demás, ha sido una tarde de carreras realmente emocionante. Así que probablemente no ocupará demasiadas líneas en la prensa ni muchos minutos en las retransmisiones. Pero creo que subraya la idea de que la simplicidad frente a la complejidad es una dirección válida hacia la que debe encaminarse este deporte".

La escudería de Brackley se ha mostrado muy fuerte desde los cambios en el reglamento a principios de 2026, tras lo que fueron tres años difíciles con los monoplazas de efecto suelo. Aunque el paquete de mejoras que trajo a Sepang no aportó las ventajas que esperaban sus pilotos, el W17 ha sido, en general, el monoplaza dominante en 2026.

De hecho, 2030 traerá un sistema de propulsión diferente al campeonato de F1: uno que utilice una configuración de motor V8 y un grado menor de electrificación. Por ahora, todo apunta a que los aficionados (y Lord) acabarán viendo cumplido su deseo.