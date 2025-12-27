Por qué Mercedes recurrió a alas flexibles en 2025 y cómo respondió al endurecimiento de la FIA

Mercedes tuvo su buena cuota de problemas de desarrollo a lo largo de la era del efecto suelo en la Fórmula 1, pero después de adoptar alas flexibles para intentar controlar su problemático monoplaza, el equipo afirma que necesitó "un poco de tiempo para adaptarse" una vez que la FIA endureció los controles.

Tras conquistar ocho títulos consecutivos de constructores de Fórmula 1, Mercedes inició la era del efecto suelo a contrapié en 2022. Su concepto de "zero-pod" era más susceptible al fenómeno del porpoising, y el equipo tuvo problemas para ponerse al día a lo largo de las temporadas siguientes.

Una solución que el equipo exploró para mejorar el rendimiento de su monoplaza de F1 fueron las alas flexibles, que, según el director de ingeniería en pista Andrew Shovlin, "funcionaron bastante bien".

"Durante los últimos dos años, nos costaba lograr que el coche girara de manera efectiva en las curvas lentas", explicó Shovlin. "Algunos de nuestros problemas de temperatura en los neumáticos traseros provenían en realidad del hecho de que los pilotos tenían que usar el acelerador para ayudar a la rotación. Eso nos llevó a una vía de desarrollo útil, permitiendo que el alerón delantero se flexara.

"Eso ayudaba a baja velocidad, al tiempo que daba un tren trasero estable a alta velocidad, lo que funcionaba bien. Sin embargo, la FIA introdujo este año reglamentos que limitaron eso de forma bastante significativa".

El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, implementó un endurecimiento de los controles sobre las alas flexibles a lo largo de la temporada 2025. La medida restringió la elasticidad permitida en los alerones delantero y trasero, con las pruebas más exigentes introducidas durante el fin de semana del Gran Premio de España.

Detalle técnico del Mercedes W16. Photo by: Antonia Vandersee / circuitpics.de

Las pruebas impactaron de manera diferente a cada equipo, y algunos predijeron que recortarían el rendimiento de los alerones de McLaren y pondrían fin a su dominio, pero esa previsión no se materializó. Las nuevas pruebas sí perjudicaron, en cambio, a Mercedes.

"Nos llevó un poco de tiempo adaptarnos después de que esas reglas entraran en vigor en Barcelona", añadió Shovlin.

"Cuando no eres el coche más rápido, miras quién lo es y qué está haciendo. Observamos la suspensión trasera de McLaren y pudimos ver lo que intentaban hacer con el anti-lift para maximizar lo bajo que podían mantener la parte trasera al entrar en una curva".

El problema que llevó a Mercedes a explorar la idea de las alas flexibles fue solo uno de los muchos a los que se enfrentó el equipo del fabricante alemán cuando el reglamento de la F1 cambió en 2022. Y aunque Shovlin no llega a decir que Mercedes "subestimó" el cambio, admite que "no puso suficiente esfuerzo" en algunos aspectos de la normativa.

"Al llegar a este reglamento, no diríamos que subestimamos el desafío de lograr un buen equilibrio en paso por curva —estabilidad en la entrada, rotación en el vértice y buena tracción en la salida—, pero claramente no pusimos suficiente esfuerzo en trasladar las fortalezas de los coches de 2020–2021", dijo Shovlin.

"Ahora, todos están pasando por las curvas a velocidades similares. La diferencia es qué tan bien se adapta tu equilibrio a un circuito determinado, y eso es lo que está separando a los equipos en este momento".

Mercedes ya se está preparando para el próximo cambio reglamentario de la F1 en 2026, cuando nuevas normas alterarán de forma drástica los coches y sus unidades de potencia. Si bien Shovlin admitió que el equipo todavía tenía "mucho trabajo por hacer", concedió que el cambio inminente ahora es "menos intimidante que hace un mes".