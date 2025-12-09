Mercedes sorprende con un alerón delantero que deja ver lo que será la F1 2026

Durante el test de final de temporada en el circuito de Yas Marina, los equipos de Fórmula 1 disponen de nueve horas para recopilar datos sobre los neumáticos Pirelli de 2026.

La prueba se realiza utilizando monoplazas de efecto suelo modificados para imitar los niveles de carga aerodinámica reducida de 2026. Todos los equipos ruedan con niveles de ala reducidos (comparables a Monza) y con alturas modificadas para disminuir la carga.

Un aspecto interesante es que la FIA ha permitido a los equipos utilizar ciertos prototipos en el test del martes. Una de las áreas donde esto se aplica es el alerón delantero.

El DRS desaparecerá de la F1 en 2026 y será reemplazado por la aerodinámica activa, lo que significa que los pilotos abrirán tanto el alerón delantero como el trasero en cada recta. Como resultado, el alerón delantero también pasará a ser un componente activo.

El prototipo de Mercedes llama la atención en el pitlane

Un primer vistazo al futuro puede verse en Abu Dhabi en el coche de Mercedes pilotado por Andrea Kimi Antonelli este martes. El coche está equipado con un sistema Straight Line Mode (Modo de Línea Recta), que permite que el alerón delantero genere menos resistencia en las rectas.

El sistema de Mercedes en esta prueba está lejos de ser refinado, con un mecanismo de accionamiento en los elementos superiores del alerón conectado al morro mediante un gran conducto. Esto permite que el alerón adopte una configuración de baja carga en las rectas, reflejando lo que se utilizará de manera más sofisticada en 2026.

El alerón delantero de Mercedes para el test de Abu Dhabi. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Ferrari también ha obtenido experiencia con un concepto similar. La Scuderia probó su propio prototipo durante un test privado con Pirelli y también ha llevado su propio sistema a Abu Dhabi.

Además de ofrecer a los equipos una visión temprana de la aerodinámica activa, estos prototipos también proporcionan datos valiosos a Pirelli. El proveedor italiano puede comparar los coches que ruedan sin aerodinámica activa en el alerón delantero con aquellos equipados con el sistema.

"Hablando del Straight Line Mode delantero, la FIA dio a los equipos la oportunidad de desarrollar un sistema que replicara esto en el alerón delantero. En ese caso, obviamente, no tienen que cumplir con la restricción del límite de velocidad", explicó Mario Isola, de Pirelli. Los coches modificados tienen un límite de velocidad de unos 300 km/h en recta para evitar sobrecargar los neumáticos.

"También es útil para nosotros porque se puede comparar un coche que rueda sin el sistema con un coche que rueda con el sistema. Cuando hicimos la primera prueba con Ferrari con el sistema, fue realmente útil para entender y comparar este test con todos los demás, en términos de carga y de lo que logramos, para entender y hacer que los demás tests fueran más representativos".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Los equipos también experimentan con nuevas llantas

Además del alerón delantero activo, algunos equipos están utilizando llantas que forman una solución híbrida entre las actuales y las previstas para 2026.

"En algunos casos, los equipos piden probar llantas similares a las que van a usar el año que viene, cuando obviamente tendrán más libertad en el diseño de la llanta. Y la FIA les ha autorizado a realizar una cierta cantidad de tandas con las nuevas llantas", dijo Isola.

Sin embargo, los resultados de esas pruebas no son completamente representativos para el año próximo, ya que la gestión térmica de los neumáticos depende en gran medida de los frenos, y los frenos serán diferentes en 2026. Todos los equipos en Abu Dhabi siguen utilizando los frenos de especificación actual.

Las fotos del test de postemporada en Abu Dhabi

53