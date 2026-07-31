La decisión clave que debe tomar Mercedes con Kimi Antonelli: ¿penalización en Monza?

Mercedes está evaluando si necesita asumir penalizaciones en la parrilla de Formula 1 por cambios de motor durante la segunda mitad de la temporada, lo que podría hacer que Kimi Antonelli reciba una sanción para su carrera de casa en Monza.

El líder del campeonato mundial de F1 ya está al límite de sus motores de combustión interna usados, juegos de escapes, baterías y centralitas electrónicas, mientras que tiene un turbocompresor y unidades MGU-K adicionales permitidos dentro de su asignación para la temporada.

Esto significa que si Antonelli montara un nuevo juego de uno de los motores de combustión interna, juegos de escapes, baterías o centralitas electrónicas, recibiría automáticamente una penalización en la parrilla para la siguiente carrera en la que participara.

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Si bien los equipos de F1 tienen flexibilidad estratégica, a menudo optarán por cumplir las penalizaciones en la parrilla en circuitos donde se considera que adelantar es más fácil, con el fin de limitar el impacto de la sanción. Por ejemplo, Isack Hadjar cumplió su penalización en la parrilla en Spa-Francorchamps y pasó del 21º puesto en la parrilla al sexto lugar en la bandera a cuadros para Red Bull.

Para las próximas rondas, Monza se considera una de las pistas donde es más fácil adelantar, en comparación con circuitos como Zandvoort y Bakú, lo que significa que Mercedes podría decidir cumplir la penalización de Antonelli en su carrera de casa.

"En cuanto a las penalizaciones de motor, sigo esperando mucho que no tengamos que asumirla y tenemos que decidir cuándo sería, cuándo necesitamos asumir una y en qué pistas", dijo Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Podría haber una que puede ser muy especial para Kimi, pero sobre el papel parece un buen lugar para asumir una penalización de motor, así que tenemos que hablar con Marco [Antonelli, el padre de Kimi] sobre si queremos asumir una penalización de motor en Monza".

Wolff añadió más tarde: "Bakú también es una opción, quizá Bakú. ¡Quitamos presión en Monza saliendo desde atrás! Es solo que nuestra fiabilidad simplemente no ha sido buena y si asumimos una penalización o no, ya veremos".

Antonelli sufrió un fallo eléctrico en su unidad de potencia durante el GP de Barcelona que le privó de un segundo puesto, y la solución al problema llegó en el GP de Austria en la siguiente carrera.

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Pero, como insinuó Wolff, no hay certeza de que Antonelli vaya a necesitar asumir una penalización de motor más adelante esta temporada, dado que los pilotos pueden rotar entre componentes de la unidad de potencia usados previamente. Dependerá de la vida útil de estas piezas y se sopesará frente a si Mercedes tiene preocupaciones por la falta de fiabilidad de unidades más antiguas.

En lo que va de temporada, Hadjar ha cumplido una penalización al fondo de la parrilla por un cambio de unidad de potencia casi completamente nueva, mientras que Norris recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla por un cambio de centralita electrónica. Los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, también cumplieron penalizaciones al fondo de la parrilla por nuevos componentes MGU-K y eléctricos; todas las sanciones mencionadas se cumplieron en el GP de Bélgica.