Fórmula 1

Mercedes anuncia su tercer piloto para la F1 2026

Tras la marcha de Valtteri Bottas a Cadillac, Frederik Vesti ha sido ascendido a tercer piloto de Mercedes para la temporada 2026 de F1, mientras que la escudería alemana ha revelado su equipo de reservas para este año.

Téha Courbon
Publicado:
Frederik Vesti, Mercedes

Mercedes ha anunciado oficialmente su equipo de reservas para la temporada 2026 de Fórmula 1, con un nuevo piloto reserva: Frederik Vesti. Su predecesor, Valtteri Bottas, ha dejado el equipo para volver a ocupar un puesto titular en Cadillac F1.

 

Frederik Vesti, de 24 años, se incorporó a la marca de la estrella en 2021. Campeón de la Fórmula Regional Europea en 2019, el danés terminó cuarto en el campeonato de F3 en 2021 y subcampeón de F2 en 2023, luchando durante mucho tiempo por el título antes de ser superado por el francés Théo Pourchaire.

Frederik Vest avec George Russell et Kimi Antonelli lors du lancement officiel de la livrée 2026 de Mercedes.

Frederik Vest con George Russell y Kimi Antonelli durante la presentación oficial de la decoración de Mercedes para 2026.

Foto de: Mercedes AMG

Tras algunas participaciones puntuales en carreras de resistencia en 2024, Vesti fue contratado a tiempo completo por el equipo Cadillac Whelen en la IMSA la temporada siguiente, donde consiguió dos victorias y participó en las 24 Horas de Le Mans de 2025 en la categoría Hypercar. Reserva de Mercedes desde 2024, también ha participado en varias pruebas de F1 y en cuatro sesiones de entrenamientos libres.

Mercedes también ha confirmado a sus otros tres pilotos de reserva para 2026. Doriane Pin, anunciada en enero, estará acompañada por el paraguayo de 22 años Joshua Dürksen, actualmente en su tercera temporada de F2, y por el ex piloto de F1 y campeón del WEC, Anthony Davidson.

