Mercedes anuncia su tercer piloto para la F1 2026

Mercedes ha anunciado oficialmente su equipo de reservas para la temporada 2026 de Fórmula 1, con un nuevo piloto reserva: Frederik Vesti. Su predecesor, Valtteri Bottas, ha dejado el equipo para volver a ocupar un puesto titular en Cadillac F1.

Frederik Vesti, de 24 años, se incorporó a la marca de la estrella en 2021. Campeón de la Fórmula Regional Europea en 2019, el danés terminó cuarto en el campeonato de F3 en 2021 y subcampeón de F2 en 2023, luchando durante mucho tiempo por el título antes de ser superado por el francés Théo Pourchaire.

Frederik Vest con George Russell y Kimi Antonelli durante la presentación oficial de la decoración de Mercedes para 2026. Foto de: Mercedes AMG

Tras algunas participaciones puntuales en carreras de resistencia en 2024, Vesti fue contratado a tiempo completo por el equipo Cadillac Whelen en la IMSA la temporada siguiente, donde consiguió dos victorias y participó en las 24 Horas de Le Mans de 2025 en la categoría Hypercar. Reserva de Mercedes desde 2024, también ha participado en varias pruebas de F1 y en cuatro sesiones de entrenamientos libres.

Mercedes también ha confirmado a sus otros tres pilotos de reserva para 2026. Doriane Pin, anunciada en enero, estará acompañada por el paraguayo de 22 años Joshua Dürksen, actualmente en su tercera temporada de F2, y por el ex piloto de F1 y campeón del WEC, Anthony Davidson.