Mercedes apuesta por ver a De Vries en Red Bull en 2024

Nyck de Vries estaba destinado a cosas más altas que ser piloto de pruebas y reserva en el equipo Mercedes de Fórmula 1. Este año, el campeón de Fórmula 2 en 2019 y de Fórmula E en 2021 competirá para AlphaTauri en la categoría reina, pero eso podría no ser el final del camino para el piloto de 28 años.

Al menos eso es lo que cree Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes. Ha trabajado estrechamente con De Vries en los últimos años y, por tanto, conoce muy bien al holandés. En el libro "Max & Nyck", de los autores holandeses Ivo Pakvis y Stijn Keuris, Shovlin habla muy positivamente del nuevo piloto de la casa de Faenza.

"Puede que nos arrepintamos de haberle dejado marchar. No me sorprendería verle pronto en el equipo oficial de Red Bull. No me sorprendería en absoluto que eso ocurriera en los próximos doce meses más o menos", deja inequívocamente claro Shovlin, ingeniero de Mercedes.

Pero tienen que pasar muchas cosas para que se produzca un ascenso ya el año que viene. Sergio Pérez ha firmado un contrato con Red Bull Racing hasta 2024 inclusive. Para poner fin a la colaboración antes de tiempo, tendría que haber un enfrentamiento entre él y Max Verstappen dentro del equipo, o el mexicano tendría que bajar significativamente en términos de rendimiento.

Al mismo tiempo, el propio De Vries tendría que mostrar un rendimiento sobresaliente para poder siquiera aspirar al ascenso al equipo A. Shovlin cree firmemente en el talento del holandés: "No tengo ninguna duda de que Nyck tiene la capacidad de ganar carreras si está en el equipo adecuado con el coche adecuado".

"Que pueda llegar a ser campeón del mundo depende de él mismo. Por su edad, tiene menos tiempo para hacerlo, pero lo compensa con su experiencia".

Después de todo, a sus 28 años, De Vries es relativamente mayor para un debutante en la Fórmula 1. Por otro lado, ya ha visto mucho, por ejemplo al servicio de Mercedes en la Fórmula E o de Toyota en el WEC.

De Vries sobre AlphaTauri: "No se puede parar a nadie".

Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Pero cuando surgió la oportunidad de una plaza regular en la categoría reina, a Mercedes le resultó difícil retener a de Vries: "Teníamos un acuerdo con Nyck para que eligiera la mejor opción si no podíamos colocarle en un equipo Mercedes. Encajó muy bien en nuestro equipo, pero no se puede detener a nadie".

"Era el piloto de pruebas y reserva ideal para nosotros. Si hubiéramos podido quedárnoslo para utilizarlo cuando fuera necesario, lo habríamos hecho. Pero entonces habríamos impedido a un piloto perseguir su sueño. Significó mucho para Mercedes con su título de Fórmula E y también fue excelente como piloto reserva. Por eso queríamos seguir ayudándole".

¿Volverán a cruzar sus caminos Mercedes y de Vries dentro de unos años? Shovlin no quiere descartar un regreso del holandés. “No hay nada en contra”, dice el ingeniero. El año pasado, De Vries dio una muestra de su talento en Williams, cliente de Mercedes, donde terminó noveno en los puntos en su primer Gran Premio, en Monza.