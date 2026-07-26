Mercedes asume la culpa por el problema de Russell en la largada de Hungría

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, eximió a George Russell de toda responsabilidad por la mala largada que lo hizo caer del sexto puesto de la parrilla al 20º lugar en la primera curva.

El coche parecía responder correctamente a los comandos mientras Russell se dirigía a la parrilla, siguiendo las instrucciones para calentar los neumáticos que le transmitía por radio su ingeniero, Marcus Dudley, incluida una última serie de aceleraciones con el coche llegando ocupar su cajón de salida. Sin embargo, en los instantes finales del procedimiento de largada, Russell pareció perder el control del régimen del motor y el coche apenas logró arrancar cuando soltó el embrague.

Solo Lance Stroll y Sergio Pérez —quienes partieron desde el pitlane— estaban por detrás de Russell al llegar a la primera curva. Cuando el británico preguntó por radio "¿qué pasó ahí?", le respondieron que el coche había activado el sistema anti-stall.

Al pedir una explicación más detallada sobre si había cometido un error en el procedimiento de largada, Russell recibió la siguiente respuesta: "Embrague al 2%, demasiado superficial; parece que levantaste el pie del acelerador cuando el motor estaba a altas revoluciones". Sin embargo, más tarde Wolff explicó que el problema con el motor —estrenado precisamente este fin de semana— no fue responsabilidad del piloto.

"Todo indica que estaba acelerando alrededor de un 10% y, de repente, el motor se fue al máximo de revoluciones. Él levantó el pie del acelerador y el motor se vino abajo", explicó Wolff.

"No estoy nada contento por la cantidad de errores que hemos cometido. Esa fue la razón de lo que ocurrió y, después de eso, George pilotó muy bien.

"Avanzó con facilidad entre el tráfico y luego recuperó, creo, el máximo de puntos que podía recuperar".

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Yo estaba acelerando para mantener el régimen del motor y, de repente, unos cuatro segundos antes de que se apagaran las luces, el motor empezó a aumentar revoluciones de forma completamente anormal", explicó Russell.

"Yo reaccionaba con el acelerador, pero no pasaba nada. El motor simplemente no respondía al acelerador".

En un circuito donde adelantar es notoriamente complicado, Russell superó a Valtteri Bottas por el exterior en la curva 5 durante la primera vuelta y luego dejó atrás a Alex Albon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Nico Hülkenberg para entrar en la zona de puntos en la vuelta 17.

Después adelantó a los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson para ascender al séptimo lugar en la vuelta 21, beneficiándose además de la parada en boxes de Isack Hadjar, que hasta entonces ocupaba la sexta posición con el Red Bull. Más tarde volvió a quedar por detrás de Hadjar cuando se completó la secuencia de paradas en boxes y finalmente cruzó la meta séptimo, a 2s015 del piloto de Red Bull.

"No se les puede reprochar nada a los pilotos hoy. La defensa de Kimi (Antonelli) con los neumáticos duros frente a Lewis (Hamilton), que llevaba blandos, fue brillante, un pilotaje brillante, y lo mismo hizo George", afirmó Wolff.

"Creo que adelantó a diez coches al comienzo, abriéndose paso entre el tráfico cuando sabíamos que iba a ser muy difícil. Así que hoy los pilotos hicieron un trabajo realmente muy bueno".