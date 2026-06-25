El plan de Mercedes en Austria: nuevo motor y correcciones en la batería

Tras la retirada de Antonelli en el Gran Premio de Barcelona, la alarma de las baterías resonó con fuerza en el cuartel general de Mercedes en Brackley. Lo confirmó el propio piloto italiano en vísperas del fin de semana de Spielberg, revelando que desde mañana utilizará una unidad de potencia nueva combinada con un paquete de batería actualizado con algunas correcciones.

"Los problemas en realidad ya se habían manifestado desde hacía tiempo. Tuve algunas molestias en la FP1 en Miami, luego llegó la retirada de George (Russell) en Montreal. Hemos dejado escapar bastantes puntos", dijo Antonelli ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Antonelli explicó que el problema que puso fin a su carrera de Barcelona a tres vueltas del final no está estrictamente relacionado con las temperaturas. "Es cierto que hubo un componente que de repente tuvo un rápido pico de temperatura, haciendo que la batería se volviera loca – explicó – pero en Canadá las condiciones eran claramente distintas, mucho más frescas".

Mercedes ha introducido batería algunas actualizaciones de software y pequeñas modificaciones de hardware en la batería, pero, como precisó Antonelli, se trata de intervenciones que forman parte de la gestión normal de la fiabilidad y que no tienen ninguna relación con el ADUO.

Lucha posible solo si los rivales están lejos

Entre los temas abordados en la reunión de equipo posterior a la carrera en el circuito de Barcelona también estuvo la estrategia. Entre los expertos surgió la duda de que Mercedes, optando por una carrera a tres paradas como Ferrari, habría podido aumentar las posibilidades de conquistar la séptima victoria de la temporada.

"Técnicamente habría sido posible apostar por los tres pit stops – admitió Kimi – pero en nuestras simulaciones la estrategia a dos paradas seguía resultando ligeramente más rápida. Sin embargo, hay que recordar que estos cálculos se realizan suponiendo rodar siempre en aire limpio. En carrera, luego, las variables a considerar son muchas".

Distinto, en cambio, fue el tema abordado por Toto Wolff inmediatamente después de la bandera a cuadros de Barcelona. El team principal de Mercedes había subrayado que el tiempo perdido en el duelo directo entre Russell y Antonelli no había sido ideal para el equipo.

"Hubo una reunión sobre el tema y Toto fue muy claro. Si nos volvemos a encontrar en una situación como la de Barcelona, bajo la presión de los rivales, habrá una orden de equipo, sobre todo en el caso de que uno de los dos monoplazas confirme un mejor ritmo. Si en cambio nos encontramos luchando entre nosotros sin la presión de otro equipo, seremos libres de correr, como ocurrió en Montreal".

La Fórmula 1 inaugura este fin de semana una seguidilla de cuatro Grandes Premios en cinco semanas, un tramo crucial de la temporada antes del parón veraniego. "Creo que son todos circuitos a los que nuestro coche debería adaptarse bien" concluyó Antonelli.

"Hasta ahora hemos sufrido sobre todo en los circuitos caracterizados por asfaltos viejos y poco grip. Desde este punto de vista, el Red Bull Ring debería ser más favorable que Barcelona, aunque esperamos temperaturas muy elevadas. Es una pista muy exigente para el monoplaza, desde los frenos hasta el motor, dado que la altitud reduce la cantidad de oxígeno disponible. También en este aspecto, tener a disposición una unidad de potencia fresca es una buena noticia".

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