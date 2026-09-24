El jueves en Bakú es, en cierto modo, un reflejo de la temporada de Mercedes. Un rendimiento arrollador, en el que destaca la eficiencia de la unidad de potencia, pero no solo eso, y que se ha confirmado tanto en la vuelta rápida como en el ritmo de carrera. Pero también una fragilidad que obligó a Kimi Antonelli a dar por concluida la sesión FP1 tras apenas media hora y a comenzar la FP2 veinte minutos después de que se diera luz verde.

Para el líder del Mundial, no ha sido el comienzo ideal del fin de semana. Ha perdido «tiempo en pista», es decir, vueltas cruciales para encontrar el tacto adecuado con el asfalto, pero no solo eso. El problema hidráulico que le obligó a detenerse en la FP1 provocó un conato de incendio que requirió la intervención de los extintores. Una vez llevado el monoplaza a boxes, los técnicos constataron que algunas partes del circuito eléctrico se habían visto afectadas por el incendio, lo que hizo imprescindible el cambio de la unidad de potencia.

Así pues, en el monoplaza de Antonelli se montó la unidad que había debutado en Monza, cuyo uso no estaba previsto en Bakú, lo que permitió evitar sanciones. Ahora, sin embargo, será necesario revisar los cálculos de kilometraje para minimizar el riesgo de incurrir en una penalización antes de que termine la temporada.

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Por su parte, el cronómetro trajo excelentes noticias. George Russell cerró la jornada en cabeza, con Antonelli justo detrás de él. Una primera demostración de fuerza de Mercedes y una señal importante de cara a la clasificación y la carrera.

Sin embargo, hay dos rivales a los que en el box de Mercedes no quieren subestimar. «No creo que el margen visto hoy sea en absoluto indicativo —explicó el subdirector del equipo, Bradley Lord—; hemos completado más vueltas cronometradas con neumáticos blandos durante la FP2. Max solo ha hecho un intento, al igual que los McLaren; por lo tanto, probablemente no haya que dar demasiada importancia a este dato, porque los tiempos mejoraban en cada vuelta cronometrada. Nosotros hemos dado una vuelta más que los demás y, en consecuencia, probablemente hayamos sacado algo más tanto de la pista como de los neumáticos de lo que ellos han conseguido».

En cuanto al número de vueltas completadas, el dato es correcto: Russell ha dado más vueltas que sus rivales directos. Pero detrás de las palabras de Lord probablemente también se esconde la intención de mantener bajas las expectativas. Una tarea nada fácil, en el caso de Mercedes.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Verstappen sigue siendo, no obstante, un rival potencial, al igual que Norris —como ya se vio en Madrid—, un contendiente capaz de dar la sorpresa. Red Bull no es ninguna sorpresa: si el equipo hubiera tenido que apostar por un circuito capaz de realzar las cualidades —no excepcionales— del proyecto RB22, probablemente habría elegido precisamente Bakú. La unidad de potencia, por su parte, está a la altura de las circunstancias en las rectas largas, como ya se vio en Monza.

Más compleja parece la situación de McLaren. El equipo ha traído a Bakú una versión profundamente actualizada del monoplaza y, en la sesión FP1, se ha puesto de manifiesto una fragilidad imprevista en algunos tirantes del fondo. El equipo ha recurrido a una solución temporal de cara a la sesión de la tarde, para luego programar una intervención más definitiva a lo largo de la noche.

Lando Norris, McLaren Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

El ritmo de Norris ha sido bueno desde el principio, sobre todo teniendo en cuenta que, en el primer día de actividad en pista, McLaren suele rodar con la unidad de potencia configurada al mínimo. Por el momento, Lando parece tener lo necesario para aspirar a un puesto en la primera fila.

En Ferrari, el panorama es diferente. La buena noticia del día ha venido de la unidad de potencia montada en el monoplaza de Leclerc. Las dudas de los ingenieros de Maranello se han disipado tras las dos sesiones completadas por Charles sin contratiempos, lo que confirma que el fuerte impacto contra las barreras en el exterior de la Parabolica de Monza no ha dañado la unidad.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Leclerc terminó la jornada con el cuarto mejor tiempo, seguido a dos décimas de Hamilton. Sin embargo, el tiempo de Charles sigue estando a nueve décimas del de Russell: una diferencia demasiado grande, al menos a juzgar por lo visto hoy, como para imaginar un fin de semana entre los protagonistas.

Además, sobre Leclerc sigue pesando la incógnita relacionada con la posibilidad de utilizar una nueva unidad de potencia. Ferrari necesita tener un motor más en reserva y Bakú, sobre el papel, es el mejor circuito de los que quedan en el calendario para poder aspirar a recuperar las posiciones perdidas en caso de una posible penalización.

Tendría sentido seguir por este camino, pero también es cierto que precisamente en Bakú Leclerc suele dar un paso más y puede aspirar a volver al podio, un resultado que Ferrari lleva ya cuatro fines de semana sin conseguir. «¿La posible penalización en la parrilla para Charles? Tengo las ideas claras, pero me las guardo para mí», comentó Frédéric Vasseur.

Es probable que los técnicos de la Scuderia evalúen las posibilidades reales de aspirar al top 3 antes de decidir cómo actuar. Al fin y al cabo, se trata de Bakú, escenario en el pasado de resultados sorprendentes y de imprevistos a raudales, capaces de dar lugar a podios difícilmente predecibles. En definitiva, nunca digas nunca. Pero en cuanto al ritmo, al menos por lo que se ha visto hoy, a Ferrari no se le presenta un fin de semana fácil.