Mercedes busca poner fin a su sequía de poles con las mejoras que llevará a Malasia

Mercedes ha confirmado que su próxima gran mejora para el coche de Fórmula 1 llegará en la carrera que se disputar a comienzos de octubre en Malasia, donde espera volver a estar en la pelea por la pole.

Las Flechas de Plata son las líderes indiscutibles del campeonato de 2026, con una ventaja de 145 puntos sobre Ferrari, segundo clasificado, pese a que su último gran paquete de mejoras fue en Montreal en mayo.

Mercedes ha preferido incorporar pequeñas actualizaciones específicas para cada carrera, mientras que sus rivales más cercanos, Ferrari y McLaren, han sido significativamente más agresivos con los desarrollos.

Así que, aunque Mercedes ganó los seis primeros grandes premios, desde entonces ha ganado cuatro de los últimos ocho, ya que McLaren y Ferrari han reducido sus respectivas diferencias al lograr dos victorias cada uno en ese periodo.

Pero la escudería alemana espera restablecer su dominio durante el fin de semana de Malasia, del 2 al 4 de octubre, la carrera posterior a Bakú, ya que el país asiático sustituye a Bahréin para regresar a la F1.

Hablando en el podcast Nu Silver Arrows Radio Show, el director de ingeniería en pista Andrew Shovlin dijo: "No tenemos muchas novedades para Bakú, pero en realidad ese es un circuito que va más de resistencia aerodinámica que de carga aerodinámica.

"Así que el coche fue bien en Monza; esperemos que funcione bien en Bakú. Pero necesitas un coche que pueda tener una buena velocidad en recta.

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Sin embargo, hay otras cosas que necesitas en Bakú, como ese carácter de circuito urbano, casi al estilo de Mónaco, poder lidiar con la baja velocidad, manteniendo todas las ruedas en el suelo.

"Y luego las actualizaciones, bueno, llegarán a partir de Malasia y esperemos que demos un paso decente.

"No creo que vayamos a estar por delante por muchísima diferencia, pero ojalá volvamos a una posición en la que podamos entrar de verdad en la clasificación sabiendo que estamos luchando por la pole".

Aunque Mercedes ha ganado las dos últimas carreras - Monza y Madrid - de la mano de un dominante Kimi Antonelli, en realidad no ha conseguido la pole desde que el italiano fue el más rápido en Spa en julio.

Así que esa es una racha de cuatro, tres de las cuales vieron a Lando Norris de McLaren lograr la pole, lo que supone un gran contraste con el inicio de 2026, cuando las Flechas de Plata consiguieron la pole en cada una de las 10 primeras rondas.

"Al principio de la temporada, solíamos ir pensando: tenemos un coche que, si hacemos un trabajo realmente bueno, debería estar en la pole", añadió Shovlin.

"Deberíamos estar luchando por una victoria en carrera. Mientras que ahora el margen entre acabar primero y acabar sexto es de una o dos décimas, y es difícil de predecir porque Monza es una pista única.

"Necesita un coche bastante eficiente y con poca resistencia aerodinámica, y luego un circuito nuevo como Madring no podría ser más diferente. Pero simplemente nos centramos en sacar el máximo del coche y, si ganamos, genial".