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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Mercedes busca respuesta tras notar en Zandvoort un problema inédito hasta ahora en el año

Mercedes sigue buscando respuestas sobre por qué fue deficiente en las curvas de alta velocidad en Zandvoort, además de por qué su ritmo fluctuó entre stints y entre sus pilotos.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Publicado:
George Russell, Mercedes

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, calificó el ritmo del equipo en las curvas de alta velocidad de Zandvoort como "basura" y busca respuestas sobre su inconsistencia entre ambos stints y pilotos en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1.

Tras un sólido inicio del fin de semana en Zandvoort, con George Russell logrando la pole y la victoria en la carrera sprint, Mercedes cayó por detrás del McLaren de Lando Norris, quien consiguió la pole y la victoria en el gran premio.

Aunque Mercedes aún logró el 2-3 en la clasificación y en la carrera, con Kimi Antonelli imponiéndose a su compañero de equipo Russell en la carrera para ampliar su ventaja en el campeonato a 59 puntos, el equipo no encontraba explicación a por qué su ritmo inicial no se mantuvo durante el fin de semana en comparación con su principal competencia.

"Tenemos algunas cosas en el lado del rendimiento que intentar investigar", dijo Shovlin en el Nu Silver Arrows Radio Show de Mercedes. "Vamos a ponernos con ello esta semana y ver qué aprendemos.

"Pero hubo algunas curvas en las que fuimos bastante malos, como esa combinación de [curvas] 7, 8, 9. Se podía ver [en] las [curvas] de mayor velocidad. Y eso también hace sufrir a los neumáticos del lado izquierdo del coche. Y aún no entendemos del todo qué lo está causando.

"Tenemos algunas ideas, pero no es un problema que hayamos sufrido hasta ahora este año. Y hay muchos circuitos que tienen curvas continuadas en una dirección.

"Estuvimos un poco lejos del ritmo en las más rápidas de esas [curvas]. Y luego nuestros problemas fueron creciendo un poco a medida que avanzábamos. Todas las demás curvas parecen sólidas."

James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lo que aumentó la confusión de Mercedes fue que se hicieron cambios mínimos en los coches entre la carrera sprint y el gran premio, así como durante la propia carrera. Aunque Shovlin acepta cierto nivel de desviación esperada del ritmo según los compuestos de neumáticos y su vida útil, ver a cada piloto sufrir en momentos diferentes durante el gran premio dejó a Mercedes sin certezas sobre la causa.

"No cambiamos el coche. Obviamente tuvimos compuestos diferentes en distintas etapas. Pero, de nuevo, necesitamos entenderlo un poco", dijo.

"El primer stint de George fue un poco discreto comparado con los posteriores. Y luego con Kimi, el primer stint fue bueno, después bajó un poco en el segundo, bajó algo más en el tercero, y recuperó un poco en el tercero. No es que estuviéramos jugando con ajustes electrónicos o subiendo y bajando ángulos de flap. Y para él, el equilibrio del coche fue bastante diferente de stint a stint.

"Los dos pilotos normalmente informan cosas similares con un coche al final de la carrera. Ambos, su percepción del equilibrio, y probablemente la realidad, es que George tenía un coche más subvirador, Kimi tenía un coche más sobrevirador. Si miramos cómo estaban configurados, todavía no sabemos muy bien por qué tuvimos una diferencia tan grande.

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"Así que, aun así, es realmente bueno tener un fin de semana fuerte en puntos cuando no estábamos en nuestro mejor nivel en términos de rendimiento. En realidad fue bastante divertido, sentados en el muro de boxes y teniendo que tomar decisiones con prisa. Creo que todo el equipo disfrutó eso y estuvo a la altura de las circunstancias. Y definitivamente fue un buen resultado, dado dónde estábamos.

"Pero sí, toca darle vueltas durante los próximos días."

Como señaló Shovlin, Mercedes aún consiguió su segunda mayor puntuación como equipo esta temporada: 46 puntos, solo por detrás de los 55 puntos que logró en el GP de China; claro que ambos fueron fines de semana con carrera sprint, con más puntos en juego.

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