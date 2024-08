Mercedes sigue buscando una respuesta al factor de temperatura de los neumáticos

Mercedes afirma que aún necesita tiempo para controlar los problemas de temperatura de los neumáticos que están influyendo en su rendimiento en la Fórmula 1.

El fabricante alemán ha observado una tendencia este año en la que su coche W15 brilla en condiciones más frías pero, si las temperaturas suben, tiene más dificultades en comparación con los rivales.

El equipo sospecha que esto se debe a que el coche calienta más sus neumáticos traseros, lo que es bueno para que funcionen correctamente en frío, pero tiene consecuencias si se calientan demasiado en los días soleados.

Mercedes cree que no es fácil encontrar una solución a este problema, y que podrían ser necesarios varios pasos de desarrollo antes de que el equipo llegue a un punto que le satisfaga.

El director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, dijo: "Creo que en circuitos como Silverstone hemos tenido una parte trasera muy estable. En Austria y Budapest, nos faltó estabilidad".

"Todo ello se debe a que parece que estamos calentando más los neumáticos que los demás".

"Sabemos que tenemos que trabajar en ese aspecto. Tenemos planes para hacerlo, pero no es el tipo de problema que se puede solucionar con una sola actualización aerodinámica. Será el resultado de bastantes desarrollos para intentar superarlo".

Andrew Shovlin, Director de Ingeniería en pista del equipo Mercedes-AMG F1, en la rueda de prensa de los directores del equipo. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Una teoría que ha surgido sobre la temperatura de los neumáticos es que podría ser simplemente una consecuencia de la falta general de carga aerodinámica, que provoca más deslizamiento que en otros coches.

Pero Shovlin no está convencido de que eso sea lo que está influyendo en las características del W15.

"Si nos fijamos en Silverstone, en términos de la carga aerodinámica que tiene nuestro coche, no puede ser muy diferente a la del McLaren o el Red Bull, porque de lo contrario no habríamos sido capaces de alejarnos suavemente en el primer stint", dijo. "Así que no creemos que esa sea la raíz del problema".

"Si nos fijamos en dónde están rodando los coches ahora, todos están convergiendo en una ventana bastante estrecha en términos del nivel de carga aerodinámica al que te diriges, e inherentemente qué carga aerodinámica obtienes de ello. Así que creo que estamos ahí o más o menos en ese sentido".

"Obviamente, esa es una de las áreas clave de desarrollo que seguirá dando de sí. Pero es un problema de temperatura de los neumáticos traseros, y ahí es donde nos centramos".

A la pregunta de si se trataba más de un problema mecánico que aerodinámico, Shovlin añadió: "Tiene que ver con la forma de conducir el coche".

"Puede que necesites herramientas mecánicas que te ayuden a cambiar la forma de pilotar el coche. Sin embargo, se puede conseguir lo mismo afectando a las características aerodinámicas en toda la gama de velocidades y en las curvas".

"No entendemos todos los aspectos de lo que puede ser diferente en nuestro coche al suyo, pero todo lo que necesitamos son direcciones de desarrollo que lo mejoren. Seguiremos con ese problema hasta que lleguemos a donde queremos estar".