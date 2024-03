Mercedes F1 cambió de jueves a viernes para ser mejor en carrera

Sin embargo, la escudería cree que alejarse del ritmo sólido a una sola vuelta que ayudó a Lewis Hamilton y George Russell a encabezar los entrenamientos del jueves era esencial para tener una oportunidad decente en la carrera del sábado.

Russell demostró el progreso que Mercedes había hecho con su coche al terminar la clasificación tercero, tres décimas por detrás del hombre de la pole position, Max Verstappen.

Reflexionando sobre la forma, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha revelado que el equipo había cambiado la puesta a punto durante la noche para alejarse de donde estaba el jueves, después de sentir que no estaba en la mejor ventana en ritmo de carrera.

"Hemos cambiado el equilibrio del coche para una puesta a punto que fuera menos agresiva con los neumáticos para la carrera de mañana, y probablemente hemos quitado demasiado a una sola vuelta. Por eso no fue tan bien como ayer", explicó.

Preguntado por Motorsport.com cuál era la diferencia potencial, Wolff dijo: "Probablemente podríamos haber tenido un coche que luchara con Max, pero no creo que (con ese coche) pudiéramos haber luchado con Max mañana".

"Como es tan nuevo, veremos si la dirección de reglaje que elegimos conscientemente va a tener un efecto positivo mañana en el coche. Y si no, tenemos otro stint de aprendizaje".

Uno de los cambios que hizo Mercedes fue levantar ligeramente el coche, ya que la escudería sigue siendo cautelosa ante la posibilidad de que se repita la descalificación por la plancha que empañó el Gran Premio de Estados Unidos del año pasado.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Mark Sutton

"Estábamos un poco demasiado bajos en la altura", dijo. "Y obviamente, hay un poco de trauma en nuestro lugar, después de Austin, que preferiríamos con un coche nuevo estar un poco más en el lado conservador".

Hamilton, que se clasificó noveno, sintió que se alejó mucho más de la puesta a punto del jueves que Russell, aunque espera que sea un cambio que dé sus frutos el sábado.

"Ayer, George y yo teníamos idénticos reglajes, y el coche iba realmente bien", dijo Hamilton. "Y nos desviamos: él fue por un lado y yo por otro. Se podría decir que el que yo llevaba no es bueno a una sola vuelta. Espero que sea bueno en carrera".

"No me sentía cómodo con mi ritmo de carrera. Así que he cambiado el coche para mejorar el ritmo de carrera. Pero ya veremos mañana si realmente es así".

